El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Pedro Martino, cocinero: “Hay que empujar hacia adelante y reinventarse”

El chef Pedro Martino sabe que la situación de la hostelería “es muy complicada” y que el sector necesita “abrir cuanto antes” para no hundirse definitivamente, pero también entiende a los que tienen que tomar decisiones. “No me gustaría estar en el pellejo de algunos políticos, la verdad es que no sabes dónde está el enemigo, y eso no es fácil de gestionar. Es como matar moscas a cañonazos”, dice. Pero no queda otra, “lo que hay que hacer es empujar hacia adelante y reinventarse”, añade.

Natalia Martín-Gaitero, comerciante: “Vendrá una tercera ola y seguiremos igual”

Natalia Martín-Gaitero tiene una tienda de ropa en la calle Marqués de Pidal y es de las que piensan que el cierre del pequeño comercio “es totalmente injusto”. Según sostiene, la planificación por parte de las administraciones no fue la mejor. “Tuvieron seis meses para prepararse, sabían que iba a haber una segunda ola, pero aun así parece que nos ha vuelto a pillar el toro y que nosotros tenemos que pagar el pato. Y lo peor es que vendrá una tercera ola y será lo mismo”, afirma.

Ánxel Nava, artista: “Nuestro sector debería ser más reivindicativo”

“El sector de los artistas visuales no está siendo contemplado específicamente cuando se habla de ayudas. Los artistas plásticos y visuales están desatendidos”, señala Ánxel Nava. El artista lo tiene muy claro. “Nuestra profesión nos exige tener estudios alquilados, comprar materiales y otros muchos gastos. Ahora está todo parado y no hay ningún ingreso”, explica Nava. “Eso sí, deberíamos ser más reivindicativos para que se sepan los problemas que tenemos”, añade.

Pelayo Pérez, hostelero: “El sector de la noche es el que peor lo va a pasar”

Pelayo Pérez tiene tres negocios hosteleros en Oviedo y lo cierto es que no está atravesando su mejor momento. “Estoy triplemente fastidiado. Sobre todo porque buena parte de nuestros ingresos salen de la noche y ese sector sí que está pasándolo mal”, señala. No obstante, se encuentra entre la espada y la pared. “Sé que para comer yo y para pagarles a mis empleados tengo que tener abierto, pero también tengo miedo a los contagios”, reconoce.

Mónica Aparicio, comerciante: “Estos cierres no se produjeron ni en la Guerra Civil”

“Ni mi abuelo estuvo nunca cuatro meses con el negocio cerrado, estos cierres no se produjeron ni durante la Guerra Civil”, asegura Mónica Aparicio, que regenta una joyería en la calle Ventura Rodríguez. Aparicio sostiene que el sector al que pertenece es de los más afectados por la crisis. “Las joyas son artículos que pueden ser prescindibles y la gente se está guardando el dinero para poder comer porque las cosas están muy mal”, subraya.

Pachi Barceló, promotor musical: “Es de vergüenza que la cultura esté parada”

“No tiene ni pies ni cabeza que alguien se pueda hacer las uñas y que mientras tanto no se pueda entrar en un cine o en un teatro”, dice el productor musical Pachi Barceló. “Me parece una vergüenza que la cultura esté totalmente parada cuando hasta el momento no ha habido evidencias de contagios”, señala Barceló, que no se queja en lo personal. “La verdad es que a pesar de la que está cayendo no he dejado de trabajar”, sostiene.