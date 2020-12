“No tiene ni pies ni cabeza que alguien se pueda hacer las uñas y que mientras tanto no se pueda entrar en un cine o en un teatro”, dice el productor musical Pachi Barceló. “Me parece una vergüenza que la cultura esté totalmente parada cuando hasta el momento no ha habido evidencias de contagios”, señala Barceló, que no se queja en lo personal. “La verdad es que a pesar de la que está cayendo no he dejado de trabajar”, sostiene.