Canteli agradece a Barbón el presupuesto destinado a Oviedo: “Está todo y algo más”

Aunque apeló de inicio al refrán que advierte de que “de bien nacidos es ser agradecidos”, el regidor también alertó de que no se conforma con que las grandes obras de Oviedo estén recogidas en el documento presupuestario. “Vamos a estar vigilantes para que las actuaciones arranquen en tiempo y forma”, alertó Canteli, quien achacó el buen tratamiento que recibe la ciudad a la negociación que llevó “directa y personalmente” con Barbón. El Alcalde eludió entrar en polémicas con Ciudadanos (Cs), su socio de gobierno, que, por boca de Nacho Cuesta, vinculó directamente la mayor parte de partidas importantes para la capital a la intervención de la formación naranja en la Junta General del Principado. En tono conciliador, Canteli agradeció a Cs que “se haya sumado a una negociación que fue llevada a cabo directamente por este alcalde”, sin entrar en mayores disquisiciones sobre el papel llevado a cabo por Ciudadanos. Eso sí, el regidor tampoco quiso hablar de mérito personal. “Dije que venía al Ayuntamiento a trabajar por Oviedo y es lo que he hecho”, afirmó en una comparecencia pública en la que estuvo flanqueado por los ediles Mario Arias y Javier Cuesta.

Junta General

Como hizo respecto a sus socios de gobierno, Canteli también pasó de puntillas sobre la posibilidad de que el PP presente en la Junta General una enmienda a la totalidad de las cuentas de Barbón pese al buen trato que dispensa a Oviedo, único ayuntamiento de entidad que está dirigido por el centro-derecha en Asturias. A este respecto, se limitó a decir que, de salir adelante, esa decisión del partido en el parlamento autonómico “no sería por Oviedo, sino por la disconformidad con el trato que reciben otros”.

A la hora de repasar las principales partidas para Oviedo recogidas en el Presupuesto, el regidor ensalzó que frente a los 50.000 euros que figuran en las cuentas estatales para el Prerrománico, el Principado prevé 600.000 euros, “cantidad que es para toda Asturias, aunque fundamentalmente para Oviedo”. También valoró el tratamiento al proyecto de promoción de la capital de Asturias como origen del Camino de Santiago, que tiene una partida de 400.000 euros. “Nosotros les pedimos un millón de euros para el bienio 2021-2022, así que a ver si podemos arañar algo más para alcanzar el medio millón anual”, señaló Canteli.

Por lo que se refiere al ámbito de las infraestructuras, el Alcalde subrayó que también está recogida la obra de la “tan necesaria” pasarela intermodal entre estaciones (incluida en las cuentas de este año a propuesta del PP) o la reforma de la glorieta de Luis Oliver, “otro problema eterno de Oviedo que figura ahora en el presupuesto regional”. En materia de Educación, Canteli destacó la inclusión en el presupuesto regional para 2021 de los institutos de Secundaria de La Florida (710.00 euros) y de La Corredoria (1,6 millones de euros). “Pero quiero destacar y agradecer especialmente el inicio de la obra del centro de educación especial de Montecerrao, como complemento al de Latores, para el que hay 600.000 euros y una parcela cedida por el Ayuntamiento”

El colector del Nora en La Corredoria, las obras de saneamiento en Olloniego, el consultorio médico de La Manjoya o la carretera de San Claudio hasta Ponteo son otras de las actuaciones previstas por el Principado que satisfacen a Canteli. “Estas propuestas están sobre el papel, por lo que estaremos vigilantes para que todas las partidas se realicen y que no ocurra lo que pasó con el pobre presupuesto de este año (7 millones de euros) y más aún con la ejecución, que apenas llegó a los 300.000 euros”.

El Principado no ejecutó 7,4 de los 7,7 millones de las cuentas para este año, lamenta el regidor

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, hizo llegar al presidente del Principado, Adrián Barbón, un documento en el que le detalló las peticiones del gobierno de la capital para que figurasen en las cuentas regionales de 2021. De paso, el regidor realizaba un repaso sobre el tratamiento que las cuentas regionales del presente ejercicio prestan a la capital, a su juicio, “totalmente decepcionante”. Así, Canteli puso de manifiesto que entre los compromisos de inversión para 2020 se incluía ya la pasarela entre estaciones, que no ha experimentado avance alguno; partidas para el instituto de Secundaria de La Corredoria, que sigue sin empezar, y para el de La Florida, cuyas obras están paradas desde el año 2019; el nuevo centro de educación especial complementario al de Latores, del que nada se ha sabido hasta la fecha; una partida de 100.000 euros para el plan de los monumentos del Prerrománico que ni se ha tocado; la mejora del bombeo para el saneamiento del Espíritu Santo y Venta del Jamón, que se encuentra ahora en fase de licitación; la ampliación del Museo de Bellas Artes, actuación que tampoco se ha iniciado, o el acondicionamiento y la mejora de la depuradora de Olloniego, otra de las intervenciones comprometidas en los presupuestos del ejercicio de las que nada se ha sabido desde entonces y que se recogen ahora en el proyecto para el ejercicio de 2021. Canteli puso de manifiesto ante Barbón que los 7,7 millones de inversión prevista por el Principado en Oviedo en el presente año no podían volver a repetirse. Y más teniendo en cuenta que el nivel de ejecución no llegó ni al 5 por ciento. El gasto ha rondado los 300.000 euros. 7,4 millones quedan pendientes.