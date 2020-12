Noelia Rodríguez, comerciante: “Lo que no hemos vendido ya no se va a recuperar”

El comercio y la hostelería son esenciales para la economía de Oviedo, motivo por el que LA NUEVA ESPAÑA pretende dar visibilidad al apoyo a estos dos sectores a través de una nueva campaña. El espacio #soisesenciales presenta a los pequeños negocios de la capital del Principado, comercios y locales de restauración, que están siendo muy castigados por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. La campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y está abierta a la incorporación de todas aquellas instituciones o entidades que quieran mostrar su respaldo al comercio y la hostelería local.

Los dueños de los pequeños negocios de Oviedo, los propietarios de bares, restaurantes o sidrerías y el resto de los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus puertas afrontan un momento crítico. Muchos de ellos echan cuentas y empiezan a considerar tarea dificultosa volver a abrir sus negocios si las administraciones no ponen en marcha planes de ayuda para salir de un pozo que cada vez se hace más profundo. Si la pandemia no se reconduce, comerciantes y hosteleros vaticinan “un futuro muy negro” y “cierres en cadena” en dos sectores cruciales para la economía local.

Olegario González, hostelero: “Nuestro sector está totalmente olvidado”

El hostelero Olegario González, propietario de un conocido restaurante en la plaza Daoíz y Velarde, en el Fontán, está muy cabreado con la situación. “Está muy claro que nuestro sector está totalmente olvidado. Nos obligan a cerrar y nos quitan todos nuestros derechos, pero tenemos que seguir cumpliendo con todas las obligaciones y pagar todas las facturas”, señala. Olegario González tiene 40 empleados entre su negocio de Oviedo y el de Gijón, aunque todos están de ERTE.

Eva Teixeira, comerciante: “Se está gestando una tercera ola y hay que preverlo”

“Me parece ridículo que el pequeño comercio haya estado durante tanto tiempo cerrado cuando está demostrado que los brotes son mucho más habituales en las reuniones familiares, por poner solo un ejemplo”, dice la comerciante Eva Teixeira, que tiene una tienda de ropa en la calle Marcos Peña Royo. “Creo que ya se está gestando una tercera ola y hay que preverlo. Los que mandan ya se deberían estar preparando para que no vuelva a cogernos por sorpresa. Ya sería la debacle”, añade.

Pablo Valdés, músico: “Si se prohíbe algo, que sean las versiones típicas”

“Viendo cómo se está tratando a la hostelería, los que tocamos habitualmente en los bares vamos a tener las cosas complicadas durante una buena temporada”, explica el músico Pablo Valdés. “No voy a hablar de ayudas, pero sí que se podrían ceder teatros para realizar conciertos con todas las medidas adecuadas. Y si hay que prohibir algo, que se prohíban las versiones más típicas”, bromea Valdés, que el día 11 de este mes sacará a la venta su nuevo disco, “Once”.

Tomás García, hostelero: “Desde marzo no hemos podido levantar cabeza”

Tomás García es el propietario de la cafetería de un hotel situado en la calle Santa Clara y su situación es similar a la de todo el sector. “Desde el confinamiento de marzo no hemos podido levantar cabeza. De hecho, hemos sopesado la opción de cerrar, porque si esto sigue así no vamos a ser capaces de mantener el negocio”, explica. “Nos están hundiendo a los hosteleros cuando hay otros negocios menos seguros y que acumulan más gente que nosotros”, apunta.

Noelia Rodríguez, comerciante: “Lo que no hemos vendido ya no se va a recuperar”

Noelia Rodríguez vuelve a respirar con la reapertura del pequeño comercio, porque los clientes de su zapatería de la calle Santa Susana “se están portando muy bien”. Pero el parón ha sido muy duro. “Lo que no hemos vendido durante el tiempo que estuvimos cerrados ya no lo vamos a poder recuperar”, explica. “No entiendo que cierren espacios tan pequeños, donde solo atendemos a los clientes de uno en uno, y se dejen abiertos otros negocios”, dice.

Elena Rato, artista: “La experiencia estética en directo debe continuar”

“Me preocupa que el tejido cultural, ya de por sí castigado, se vea abocado a las propuestas no presenciales”, dice la artista Elena Rato. “Aunque las iniciativas virtuales como las exposiciones, ferias o los conciertos están siendo fundamentales en estos momentos de grandes cambios y dificultades, no me gustaría que esta opción venga a sustituir la experiencia estética en directo”, añade Rato mirando hacia el futuro.