El Principado empieza a entregar las llaves de los pisos del Campón

Los vecinos que van a instalarse en las viviendas del Campón esperan con ansia la entrega de unas viviendas que ya se sortearon en el mes de julio y que permanecen vacías por una serie de trabas burocráticas. Primero la Consejería de Bienestar Social aseguró que ya había hecho los deberes en cuanto a la construcción de las viviendas con una inversión de 2,4 millones de euros y achacó a la demora de la licencia municipal el retraso en la entrega en régimen de alquiler de las viviendas. Por su parte, el Ayuntamiento señaló que para otorgar dicha licencia la constructora debía cambiar de sitio un paso de peatones ubicado frente a un vado. “Creemos que no es indispensable para conceder la licencia, pero ya se está en ello”, indicó la semana pasada director general de Vivienda, Fermín Bravo, volviendo a dejar entrever que el retraso en la entrega se debía en gran medida a la demora en los trámites municipales. “Cuando concedieron la licencia de construcción ya sabían que había este problema”, sostuvo Bravo.

Lo cierto es que los adjudicatarios, después de tantos retrasos, no las tienen aún todas consigo. “Tenemos muchas ganas y parece que esta vez va a ser la definitiva, pero aun así, hasta que no tenga las llaves del piso en la mano y no pueda entrar dentro, no voy a estar tranquila”, asegura Teresa Lillo. “Somos muchas familias las que llevamos tiempo esperando por las casas y las necesitamos de verdad. Esperemos que esta vez no vuelvan a echarse atrás y que no aparezca un problema de última hora”, insiste preocupada la adjudicataria.