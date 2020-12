“Hay que desmontar las normas culturales basadas en estereotipos de género”

–Recién pasado el 25N. ¿Qué trabajo queda por hacer?

–Siempre queda trabajo por hacer, nunca es suficiente todo el trabajo que realizamos desde la concejalía. Ahora estamos con el programa de coeducación, una forma de prevención temprana dotando a los niños y niñas de los recursos necesarios para aprender a gestionar emociones y reforzar relaciones. Tiene como complemento el proyecto de “mentoring”, que consiste en la prevención de la violencia de género entre iguales en contextos educativos. Llevamos potenciándolo desde el inicio del mandato, porque uno de nuestros pilares es ese, la lucha contra la violencia de género. Un ejemplo fue este 25N, en el que pusimos en marcha 17 actividades, múltiples variadas, adaptadas, consiguiendo, a pesar de las circunstancias actuales, un gran programa de actos

–¿Qué se puede hacer para atajar la desigualdad desde la administración local?

–Uno de los pilares del gobierno de Alfredo Canteli es el compromiso con la igualdad, y para mí, en mi desempeño como concejala de Políticas Sociales, tiene especial relevancia. En la administración local tenemos la obligación de poner nuestro granito de arena con acciones que redunden en eliminar, sé que es difícil, pero al menos minorar lo máximo posible los reductos de desigualdad que puedan quedar. Tienen que ir cambiando los valores y creencias. Un problema tan complejo y amplio no tiene una solución ni sencilla ni rápida y las administraciones debemos ser responsables de promover esa igualdad a través de políticas adecuadas.

–Asturias es una de las comunidades en las que la brecha salarial entre hombres y mujeres es más acusada.

–Efectivamente, la brecha salarial es un grave problema que persiste y que debemos intentar eliminar. Avanzamos poco a poco, pero todavía existe mucha desigualdad en las condiciones laborales, en el salario y en el acceso al empleo de las mujeres. Pero por mucho que diseñemos políticas, no se producirá ningún cambio en los resultados si no se modifican los hábitos de conducta. Desde el Ayuntamiento seguiremos avanzando en dar respuesta a los problemas reales y tangibles de las mujeres, en base a un feminismo inclusivo.

–Podríamos hablar también del techo de cristal, usted ha trabajado en banca antes de dar el salto a la política…

–El llamado techo de cristal para las mujeres sigue siendo una realidad en el mundo laboral, porque el ámbito productivo está aún hoy fuertemente asociado a los hombres, frente a la maternidad y cuidados, que son ámbitos que se le aplican de una manera automática a las mujeres. Sin embargo, perviven numerosas costumbres y rutinas que lo dificultan. No es un problema fácil de solventar; hay que desmontar las normas culturales que están basadas en estereotipos de género que siguen influyendo en la vida laboral y familiar y que supone una importante pérdida de talento. No se puede ser competitivo si se aprovecha el talento de sólo la mitad de la población. Desempeñar un puesto de responsabilidad jamás debería ser incompatible con la conciliación familiar, en la que se está avanzando, aunque no todo lo rápido que sería deseable.

–Polémica el 25-N ¿Hubo apropiación de una lucha que es de la izquierda o es la izquierda la que ha llevado a cabo una apropiación del feminismo?

–En este asunto no hay colores, ni izquierdas o derechas, ni buenos ni malos. No debemos involucrar en la confrontación política la mayor lacra que hemos vivido recientemente junto al terrorismo. Independientemente del partido al que pertenezcamos, somos mujeres y defensoras de la igualdad de oportunidades. Este es un asunto de todos, de hombres y mujeres, porque nosotras no criminalizamos al hombre, la lucha es de ambos. Aunque sí es cierto que la violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer es un elemento que está en la sociedad actual. Es intolerable las víctimas mortales a lo largo del año.

–Dicen que Oviedo ha batido récords en términos de inversión en políticas sociales.

–Es una cuestión de cifras. Este equipo de gobierno ha puesto todo el empeño en apoyar este área, en base a la máxima de nuestro alcalde, verdaderamente comprometido con las necesidades sociales, artífice de este planteamiento. Como no cesa de repetírnoslo, ‘que en Oviedo nadie quede atrás’. Y, así, nos implicamos al máximo, para fortalecer el Plan de Recuperación, con las aportaciones de todas las concejalías y sumar 21 millones de euros con un único objetivo: Ayudar a nuestros vecinos, a muchas familias ovetenses que lo están pasando realmente mal, y con un gasto que se acerca ya a los 9 millones.

–Para acabar, ¿qué ha hecho desde su pequeño asiento de poder para hacer de Oviedo una ciudad mejor?¿Hay algo de lo que se sienta verdaderamente orgullosa?

–Yo no tengo ningún asiento de poder, ni pequeño, ni grande. Tengo un cargo de responsabilidad, del que me siento muy agradecida y orgullosa, y desde donde trabajo diariamente, con responsabilidad y sentido común, para conseguir hacer de Oviedo una ciudad por y para las personas, integradora, inclusiva, igualitaria, adaptada. Puedo citar, en este empeño, la rápida respuesta dada ante la crisis sanitaria sobrevenida que ha dejado a tanta personas en situación de vulnerabilidad. Pusimos en marcha el programa Oviedo Contigo en un tiempo récord. Estoy satifsfecha de haber tomado el pulso a mi concejalía, de haber interiorizado todos los problemas que afectan a los ovetenses, a base de dedicación y escucha, y de haber relanzado y modernizado un área compleja, amplia y poliédrica; y, sobre todo, de sentar las bases de lo que debe ser el Oviedo de las personas, ellas son los puntos estratégicos de una ciudad moderna. Por eso las personas son el centro de nuestra acción política.