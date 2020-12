Los contratos laborales del personal de los comedores escolares de los colegios públicos de Las Campas y La Corredoria I concluyen el próximo martes, 15 de diciembre, sin que se haya concretado la continuidad del servicio. Así lo denuncian Somos Uviéu y Podemos Asturies, que instan a la Consejería de Educación a mantener la gestión pública del servicio de comedor de ambos centros, dotados de cocina, y no a través de un servicio de catering. La concejala de Somos, Ana Taboada, y la diputada de Podemos, Nuria Rodríguez, denunciaron además la falta de información por parte de la consejería hacia las AMPAS de ambos centros, con cuyos representantes se reunieron ayer Taboada y Rodríguez por vía telemática. “El modelo que defendemos es el modelo de centros educativos con cocina propia, porque no cabe en cabeza de nadie que las propiedades beneficiosas de los alimentos sean las mismas de los cocinados in situ y con productos frescos que los de un servicio de catering”, señala Rodríguez.