El OCB urge a reparar la cancha de Pumarín: “Nos estamos jugando el futuro”

Calefacción. “Hacía un frío de cojones”. Con esta expresiva sentencia explicaba Hugo López, al término del partido del sábado, las circunstancias en las que se había disputado el encuentro. Desde el club y desde el Ayuntamiento coinciden en el diagnóstico: el problema es que Pumarín carece de calefacción, algo que en circunstancias normales no se percibiría, ya que, con más de mil personas en las gradas (y el Oviedo suele agotar el papel), la temperatura en el interior del equipamiento suele ser bastante más elevada que en el exterior. Pero en plena pandemia, con las gradas vacías, no existe ese factor corrector y la ausencia de calefacción se percibe en toda su dimensión.

Normativa. El problema para el club va más allá de las dificultades para competir y entrenar en un ambiente gélido. La normativa de la LEB Oro especifica que “la temperatura de la cancha no podrá ser inferior a 16 grados centígrados ni superior a los 25 grados centígrados y deberá ser lo más uniforme posible”, instando además a los clubes a tener sistemas de calefacción y ventilación para asegurar esas condiciones. En el seno del club no se cree que esta carencia pueda suponer una sanción, pero sí podría darse el caso de que, de mediar quejas por parte de otros clubes, la Federación retire la autorización para que el OCB pueda disputar sus partidos en Pumarín.

Parqué. A la problemática de la calefacción se unen otras carencias que presenta la pista, que requiere de algunas pequeñas inversiones para mantener el tipo en LEB Oro. El parqué tiene encima más de una década de “pick and roll”: fue en 2009 cuando el recordado suelo verde de la cancha se sustituyó por el actual, que ya está reclamando una capa de barniz. Ese año también se instalaron las canastas que están hoy en uso, y que según fuentes próximas al club están “de mírame y no me toques”. Fuentes municipales se muestran abiertas a afrontar una inversión para subsanar determinadas carencias: “En Pumarín hay un problema heredado, y es verdad que Oviedo tiene que estarle muy agradecido al club, pero el Ayuntamiento también se está portando, y es de los que más dinero da de la categoría en concepto de subvención nominativa. Dicho esto, se podría estudiar hacer una inversión si hay una necesidad, igual que se han hecho mejoras en otras infraestructuras”. Para lo que no hay solución, al menos en estas circunstancias, es para el cierre de los vestuarios, toda vez que la medida es una imposición del Principado. Fuentes municipales, en todo caso, inciden en que el actual es “un momento excepcional para el deporte y las administraciones”.

Aforo. El fondo de toda esta problemática, en todo caso, reside en la constatación de que Pumarín se le queda pequeño al Liberbank Oviedo Baloncesto. No solo porque su aforo, limitado a 1.200 personas, impide al club crecer más allá de los 1.168 abonados con los que acabó la pasada temporada, sino porque la propia normativa de la LEB Oro remarca que, para la temporada 2021-2022, todos los clubes tienen que competir en equipamientos con un mínimo de 2.500 espectadores. Ante la imposibilidad de ampliar Pumarín, la solución del Ayuntamiento pasa por reubicar al club en un Palacio de los Deportes reformado. Estos planes, según la agenda municipal, incluyen sacar la pista de atletismo del pabellón de Ventanielles, llevarla a la parcela del fallido spa del Naranco donde construirían otro equipamiento y, finalmente, realizar otros cambios (sustitución del firme de la pista o creación de una sala de prensa, entre otros) en el equipamiento de Sánchez del Río. El horizonte municipal es que esas actuaciones concluyan a finales de 2022, y el Ayuntamiento confía en que la LEB Oro otorgue al club sucesivas moratorias. El temor, de nuevo, es que las quejas de los rivales precipiten los acontecimientos. Como precisa Héctor Galán, director general del OCB, no es cuestión de tensar la cuerda, “porque nos estamos jugando el futuro del club”.

El baloncesto español insta al Consistorio a actuar para que “no les pongan colorados”

Las quejas del entrenador del Clínica Sur-Aspasia Valladolid, Hugo López, tras el partido del sábado han motivado duras críticas en las redes sociales ante el mal estado del polideportivo de Pumarín. A través de Twitter, motivados por simpatizantes del club que denunciaron la situación, analistas reputados del baloncesto español como Antoni Daimiel o Siro López se solidarizaron con el Liberbank Oviedo Baloncesto e instaron al Ayuntamiento a intervenir para mejorar las instalaciones. “Me llama la atención sobre todo por la ciudad de Oviedo. Con tanto nivel en algunas cosas... La verdad, es difícil de entender y asimilar”, escribió Daimiel, famoso por sus retransmisiones de la NBA junto al añorado Andrés Montes. Por su parte, Siro López señalaba, en clara alusión a las palabras de Hugo López, que “No estaría mal que el @aytoviedo hiciera algo para adecuar el pabellón en donde juega el @oviedocb. Aunque solo sea para que no le pongan la cara colorada los que vienen de fuera”. Entre los aficionados, también tuvo gran predicamento el artículo de Pedro Zuazua publicado ayer en LA NUEVA ESPAÑA, en el que el autor reclamaba que “para seguir creciendo –para aspirar a un ascenso a la ACB, por ejemplo– el Oviedo Baloncesto necesita un pabellón en condiciones”.