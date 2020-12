De niño soñaba con ser una estrella del punk, pero la cosa no se dio. Hoy, cuando está a punto de definirse como un mecenas, la palabra se le retuerce en la boca porque no quiere parecer “flipao”. Sea como sea, Pablo Fernández, “Humo”, ha conseguido que Oviedo vuelva a sonar. Su proyecto, “Ciudad Sonora”, ha unido al Ayuntamiento y a la escena de la música local para remar todos a una. Y no gracias al covid, sino a pesar de él. De la mano de la iniciativa, vuelve a haber bullicio frente a las salas de conciertos: cables, instrumentos, luces y bandas salen de las furgonetas. El objetivo de todo es crear un oasis de normalidad para una industria local que ya lo tenía complicado antes de que la pandemia sacudiera el mundo.

–Oviedo es una ciudad pequeña, y hacer lo que hacen las salas, muchas veces, no es todo lo agradecido que debiera.

–Ni rentable.

–Eso es. Y nosotros no queríamos que el Ayuntamiento pagase a la gente por existir, sino que premiase a quienes tienen voluntad de trabajar. Hace tiempo que venía pensando en cómo funcionan en otros lugares de Europa y esta era la fórmula. Este trabajo implica una pasión y un esfuerzo difíciles de ver.

–¿En qué consiste “Ciudad Sonora”?

–Nació en otro formato, en el que se involucraba a otros espacios musicales. Además de conciertos en salas, había talleres y se involucraba a tiendas de discos, locales de ensayo, estudios de grabación... Con todo esto, quedó en un formato más reducido. Unos conciertos en el Filarmónica, y para apoyar lo máximo posible a las salas se pensó en grabar unos conciertos en ellas, que después se complementan con una pequeña entrevista que se le hace al grupo.

–Así se devuelve la actividad a un sector que ha estado parado demasiado tiempo.

–Sí, y es una pena que haya que mostrar el proyecto así, y no a lo grande. Que es como debería haber sido. Pero, aun así, ves a mucha gente currando, técnicos de sonido, realizadores, cámara, el equipo de la sala... Este no es tiempo de lágrimas, sino de ser proactivos y de trabajar todos a una.

–Trabajadores necesarios que siempre hacen “lo que no se ve”.

–Tenemos que demostrar que juntos valemos más. Gracias a todo ellos y a su trabajo, durante muchos años se ha conseguido lo que se ha conseguido en Oviedo. Llevamos un tiempo en el que mirabas la programación privada de las salas de esta ciudad y está muy por encima de otras. Y eso que no estamos especialmente bien situados en el mapa.

–Un trabajo de base que tiene poca recompensa.

–Es una labor necesaria, pero que se materializa en los grandes festivales, que están muy bien y tienen que existir. Pero, sin esto, las pequeñas salas y el tejido local no sería posible. C. Tangana tocó en Lata de Zinc, por ejemplo. Esto es algo necesario y en la Fundación Municipal de Cultura lo supieron ver. Las salas a veces se entienden como hostelería, y lo son en parte, pero también hacen gestión cultural. Una gestión cultural de base, la primera que se hace y sobre la que se construye todo. Los grupos que hoy ves en las salas serán los que mañana llenen festivales o tengan millones de visitas en internet. Para que el escenario grande de San Mateo exista, tiene que existir esto también. Cuando haces una casa no la empiezas por el tejado.

–Dice que en la Fundación de Cultura lo supieron ver. Entonces Oviedo suena, en parte, gracias al Ayuntamiento.

–Se involucraron en que esto saliese adelante, y desde la concejalía, en el momento en el que las cosas se pusieron complicadas, en lugar de mirar para otro lado, dijeron: “Esto hay que hacerlo de la manera que sea”. Y aquí estamos. Eso es de agradecer.