El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Oviedo desestimó ayer el recurso interpuesto por la concejala de Somos Ana Taboada contra el acuerdo del Pleno del 1 de octubre de 2019 por el que se había aprobado la compatibilidad del concejal de Economía, Javier Cuesta, para que pueda seguir ejerciendo como administrador de dos empresas.

En la sentencia, que no es firme y todavía puede ser recurrida, se tiene en cuenta el informe del secretario municipal, que dictaminaba que debía ser otorgada la compatibilidad que se solicitaba, si bien disponiendo determinadas condiciones: que esas sociedades no podrían establecer relaciones con personas o entidades con las que Cuesta mantenga relación como consecuencia de su cargo como concejal y que los asuntos en los que interviniera como administrador no podrían tener relación con expedientes del Ayuntamiento de Oviedo. También, que el desarrollo de la actividad profesional no podría menoscabar el ejercicio del cargo público, limitando la actividad profesional a cinco horas semanales. El juez admite la compatibilidad con estas condiciones e impone las costas a Taboada.