Oviedo prorroga las cuentas y tirará del remanente para hacer “grandes obras”

Canteli presentó la decisión como un ejercicio de responsabilidad. “Cuadrar el presupuesto a golpe de martillo es una trampa y las trampas se caen solas”, apuntó mostrándose especialmente crítico con la falta de respaldo de los gobiernos de Adrián Barbón y Pedro Sánchez con los municipios. “En su día la ministra de Hacienda prometió 5.000 millones de euros de ayuda directa y 400 millones para el transporte urbano de todos los municipios, pero se evaporaron”, sostuvo el regidor, que pese a estar satisfecho con las inversiones regionales para 2021 en la ciudad echó en falta una partida para ayudar a la administraicón local. Ayer mismo, por la tarde, le preguntaron al presidente regional por esta postura de Canteli, pero Barbón esquivó la polémica con un diplomático: “ Prefiero quedarme con lo que dijo el otro día”. Era una alusión directa a la rueda de prensa en la que Canteli mostró su agradecimiento al presidente regional por las inversiones con un elocuente “me dio lo que le pedí y más”.

En todo caso, en Oviedo PP y Cs han considerado necesario extender la vigencia de las cuentas actuales para poder hacer frente a los gastos corrientes y ganar tiempo de cara a la tramitación de los suplementos de crédito que permitirán hacer frente a los retos de 2021. Javier Cuesta tirará de los cerca de 40 millones de euros que hay en el banco más los remanentes generados este mismo año para financiar la puesta en marcha de los proyectos prioritarios del gobierno. “Seguiremos con el plan de iniciar las grandes obras del mandato”, indicó, poniendo como ejemplos la rehabilitación de la plaza de toros, la reforma del Palacio de los Deportes, el bulevar de Santullano o el equipamiento deportivo en la parcela del fallido spa del Naranco.

Plan de recuperación

Los ahorros municipales permitirán igualmente poder afrontar los siete millones de euros previstos para el plan de recuperación económica, cuyo grueso se lo llevarán los cuatro millones de euros de ayuda a la generación de empleo y 2,3 millones en ayudas sociales y a la educación.

El propio remanente será la fuente a la que acudirá el Ayuntamiento para apagar el incendio provocado en las cuentas por el coronavirus a la espera de recibir algún balón de oxígeno desde la Moncloa o Suárez de la Riva. Según las estimaciones municipales, la recaudación por los tributos estatales caerá en 2021 “como mínimo” en 4,7 millones de euros. A ello hay que sumar unos gastos extraordinarios de nueve millones de euros. En este apartado destacan los 5,15 millones que habrá que reservar de más para hacer frente a la caída de viajeros del transporte urbano. El refuerzo de la limpieza de los colegios se llevará gran parte de los 1,3 millones de sobrecostes para estos cometidos y también habrá un incremento importante del gasto para doblar y triplicar el personal de los comedores escolares. “Se trata de competencias impropias que tenemos que afrontar solos”, se queja Javier Cuesta.

Los planes municipales pasan por aprobar definitivamente la prórroga de las cuentas de 2020 el día 20 de este mes y comenzar a aprobar los suplementos de crédito a mediados de febrero, una vez liquidado el presente ejercicio. “Afortunadamente tenemos recursos para poder abordar nuestros compromisos de mandato”, indicó el concejal de Economía, valorando positivamente la posibilidad de utilizar el remanente para afrontar todo tipo de gastos “siempre y cuando no se incurra en déficit”.

Gestiones fallidas

La prórroga de las cuentas de Oviedo llega casi un mes después de que Gijón optase por esa opción. El Consistorio de la capital asturiana aseguró ayer que no se tomó esta decisión antes porque en los dos últimos meses estuvieron tratando sin éxito de concretar alguna ayuda regional o estatal.

El PSOE ve “vergonzosa” la falta de competencia del gobierno

La concejala socialista Ana Rivas atribuyó ayer la prórroga del presupuesto municipal a la “vergonzosa incompetencia” del equipo de gobierno. El PSOE dice estar “muy sorprendido” por la prórroga, y lamenta que el gobierno “emplee la excusa del incompetente”, escudándose en la merma de ingresos y el aumento del gasto por la pandemia. Rivas reprocha al ejecutivo municipal el “doble mensaje” que a su juicio supone celebrar las inversiones regionales en la ciudad y denunciar al mismo tiempo la falta de un fondo regional para combatir la pandemia. Asimismo, recrimina a PP y Cs que en su día rechazaran la propuesta sobre el remanente que incluía aportar fondos estatales.

Somos pide la dimisión de Javier Cuesta: “No ha hecho su trabajo”

El edil de Somos Rubén Rosón pidió ayer la dimisión del concejal de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Javier Cuesta, por no haber sido capaz de diseñar unos presupuestos municipales para 2021. “En una empresa privada estaría despedido hoy mismo, en un ente público solo le queda dimitir”, sostiene el concejal de la oposición. Rosón afea al popular su incapacidad de dar luz verde a un presupuesto adaptado a las necesidades de la pandemia como hicieron “muchos de los 8.000 ayuntamientos españoles de distinto color político” y atribuye toda la responsabilidad al edil del ramo. “La decisión unilateral de Javier Cuesta, que no logra o no quiere hacer su trabajo, condena a más de 220.000 ovetenses a no tener un presupuesto”, critica el representante de Somos.

“El gobierno incumple su obligación”, denuncia Cristina Coto

La portavoz de Vox, Cristina Coto, acusó ayer al gobierno de “incumplir su obligación” de dotar al Ayuntamiento de unos presupuestos en 2021, pues subraya que en las mismas condiciones de incertidumbre el Consistorio madrileño aprobó sus cuentas el pasado 16 de noviembre. Coto comparte con el gobierno local las críticas por la falta de ayudas regionales y estatales para combatir la pandemia, pero no ve en ello motivo suficiente para renunciar a elaborar unas cuentas públicas. “El Ayuntamiento debe adaptarse al escenario económico y social vigente”, defiende la concejala de Vox, que exige” un compromiso prioritario con las personas, con los colectivos más vulnerables”.