Los padres de un adolescente con asperger denuncian que su colegio lo quiere expulsar

El menor, que cumplirá 14 años este mes, lleva alrededor de siete años en el colegio ovetense Santa María del Naranco, al que sus padres lo trasladaron desde otro centro educativo de la ciudad, precisamente, por entender que esta institución estaba mejor preparada para atender las necesidades de su hijo, toda vez que la entidad tiene programas específicos y una experiencia contrastada en la integración de alumnos con necesidades educativas especiales.

Según relata la dirección del centro, durante estos años se han registrado “decenas de episodios agresivos” protagonizados por el menor, con “agresiones a compañeros y profesores”. El caso más reciente implicó a otra alumna del centro, que acabó con una lesión ósea en la zona lumbar.

Los padres del menor reconocen que su hijo puede haber protagonizado algunos incidentes, pero consideran que no revisten gravedad y los achacan a las dificultades para socializar que tiene el adolescente debido al asperger: “Puede que se haya producido algún pequeño incidente con alguna niña, no sé si hubo alguna lesión, pero no es un niño agresivo, son solo reacciones bruscas por sus problemas de socialización. De hecho, él reconoce los hechos cuando hay algún tipo de incidente y sabe qué es lo que ha hecho mal”, señala el padre del menor.

Aunque los responsables del centro educativo se muestran sensibles con la situación de la familia y con las particulares circunstancias que rodean al menor, insisten en que “no podemos tener a otros alumnos, a los hijos de otras familias, recibiendo golpes de manera continuada”, por lo que prevén continuar adelante con el expediente encaminado a concretar la expulsión del menor del centro.

Asimismo, desde el colegio instan a los progenitores a trasladar a su hijo a una institución donde pueda recibir una atención más específica para ayudarle a mejorar sus capacidades sociales.