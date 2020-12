“Si me hubieran dicho que iban a pedir la ayuda les habría dicho que de ninguna manera”. Javier Cuesta salió ayer al paso de las acusaciones de la edil de Somos, Ana Taboada, de dar una subvención municipal a una de sus empresas, asegurando que tan solo es accionista y desconocía la intención de la sociedad de aspirar a las ayudas municipales.

Cuesta sostiene que la aparición de la sociedad Duonet Ingeniería y Comunicación, S. L., como beneficiaria de una ayuda de 1.017 euros en el listado provisional de la convocatoria es errónea y será retirada antes de la aprobación definitiva de la concesión, a la que aspiran unas 400 sociedades. “Tanto esta empresa como otras cinco no tienen derecho a la ayuda porque no forman parte de los sectores que fueron objeto de cierres forzosos por las restricciones sanitarias”, puntualizó.

El edil aclaró que, si bien la compañía está legitimada para pedir la subvención, le habría pedido a la misma que no presentase la solicitud. “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo”, indicó dando a entender que no sería ético otorgar una ayuda desde su concejalía a una sociedad de la que es accionista.

Agradeció a Ana Taboada su rapidez para advertir de este asunto, pero también la acusó de realizar afirmaciones falsas como que las ayudas ya estaban concedidas cuando todavía deben pasar por la comisión de subvenciones y por la Junta de Gobierno.

Taboada, por su parte, mostró sus dudas sobre la veracidad de la versión del concejal. “¿Acaso no lee lo que firma? Es raro que no le avisara la empresa”, declaró la portavoz de Somos.