El entusiasmo de los compradores por volver a los centros comerciales no se demostró tanto con la reapertura de los bares, que en algunas localidades fue incluso “flojo”. Según la patronal del sector, Otea, ayer abrieron, después de 40 días, una media del 70 por ciento de los establecimientos en las principales ciudades asturianas, mientras que en el resto se quedó por debajo de esa tasa. “La gente no quiere estar en la calle con el frío que hace y lloviendo. Dentro tampoco quieren estar, pero hay que poner la calefacción y tener las ventanas abiertas. Es todo un disparate”, aseguraban fuentes empresariales.

Oviedo no fue un excepción, también hubo más gente en los comercios que en los bares y restaurantes. La apertura de algunas de las grandes tiendas de la ciudad –aunque a un tercio del aforo– hizo que fuesen muchos los que aprovechasen la mañana para hacer las primeras compras navideñas. Se registraron incluso algunas colas a las puertas de los principales centros comerciales, pero las reservas en la hostelería, por ejemplo, no fueron las esperadas. Es más, en zonas tan representativas como la calle Gascona hubo locales que ni siquiera montaron sus terrazas. “No se ve ningún tipo de movimiento. Está claro que vamos a trabajar sabiendo que los ingresos van a ser menores a los gastos. Con todas las limitaciones que tenemos en nuestros locales y con la situación sanitaria que seguimos padeciendo no vamos a poder salir del lío en el que estamos metidos”, lamenta Pedro Caramés, que es el presidente de la asociación de sidrerías de Gascona. “La cosa sigue estando muy fastidiada y en el sector las estamos pasando canutas. Hoy tengo reservadas dos mesas de las cuatro que puedo utilizar”, explica el cocinero Juan Cuesta, con un negocio en plena plaza de la Catedral.

Con más ilusión comenzaron el día los propietarios de una cafetería que ayer abrió sus puertas por primera vez en la calle Melquiades Álvarez. Es un negocio que ha puesto en marcha una familia integrada por siete hermanos y sus padres que no nace en el mejor momento, pero que abre sus puertas con esperanza. “La idea ya había surgido antes de la aparición del coronavirus y cuando surgió la pandemia ya lo teníamos todo muy avanzado, habríamos perdido mucho dinero y decidimos seguir adelante a pesar de la que está cayendo”, explica Mateo Tuñón que es el mayor de los siete hermanos y también el único chico. “Nos estrenamos en medio de una nueva era para la hostelería y estamos seguros de que todo esto va a solucionarse cuantos antes”, añade el joven. Por contra, en Oviedo también hay hosteleros que no reabrieron al no haber podido hacer frente a los gastos que les ha supuesto el último periodo de cierre. “Y son unos cuantos en el municipio”, matizan fuentes de la patronal Otea.

En la calle Manuel Pedregal sí había algo más de ambiente sobre las dos de la tarde. Jaime Díaz y sus amigos, todos ellos estudiantes, se tomaban una caña en dos mesas separadas. “No podemos estar más de cuatro aquí pero, sin embargo, llevamos juntos un mes en otros sitios. Hay que tener cuidado, pero hay normas que habría que revisar”, dicen. “Haciendo las cosas con cuidado y responsabilidad no hay ningún problema”, señalan. El hostelero Nani Marrón también notó bastante movimiento en sus locales debido a la lotería de navidad. “La gente viene a por el décimo y eso ayuda”, afirma.

En las tiendas de barrio, sin embargo, sigue sin notarse en la caja que se han aliviado las medidas restrictivas. “No vendemos nada de nada. Por mucho que se diga, la gente tiene miedo a entrar y prefiere hacer las compras por internet. Este año ha sido la ruina para el sector y va a llevarse por delante a muchos compañeros”, dice la propietaria de una tienda de ropa del barrio de Ciudad Naranco. “La ruina total”, recalca.