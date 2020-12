Nunca llueve a gusto de todos. Mientras al Ayuntamiento no paran de llegar halagos por la decoración navideña elegida para las calles del centro, hay barrios que se sienten discriminados y que aseguran estar viviendo unas fiestas totalmente descafeinadas por la falta de iluminación en sus calles. El Ayuntamiento ha procurado no dejar ninguna zona del municipio sin decorar, en menor o mayor medida, pero a muchas asociaciones vecinales no les parece suficiente. “Habían anunciado que las luces iban a llegar a más barrios y a más calles de Oviedo, pero en el caso de Ciudad Naranco estamos igual que siempre. Esto es una tristeza, pero luego en Uría tienes elementos decorativos cada cuatro baldosas”, señala Marisa Álvarez, que es la presidenta del colectivo Ciudad Naranco Existe.

Ciudad Naranco. Las luces se encuentran repartidas por las calles Nicolás Soria –la entrada al barrio– y Torrecerredo hasta el entronque con Menéndez y Pelayo, pero la asociación que preside Marisa Álvarez sigue pensando que eso no es iluminación suficiente para una de las zonas más pobladas de la ciudad. “Ya nos hemos puesto en contacto con Nacho Cuesta –por el vicealcalde de Ciudadanos– para pedirle que se amplíe la iluminación a otras calles en las que hay muchos comercios y servicios”, dice Marisa Álvarez. Su propuesta es que el Ayuntamiento decore además Ricardo Montes, Augusto Junquera, Coronel Bobes y la plaza de Juan Pablo II, frente al Archivo Histórico.

La Corredoria. Misma queja. Hay zonas, como la de la plaza del Conceyín, en las que hay un montón de luces y decoraciones navideñas y otras en las que no hay nada. “La verdad es que la gente se queja un poco de eso. Dicen que está un poco mal repartido y que habría que invertir un poco más para darle vida a un barrio en el que viven muchas personas”, señala Pablo Fernández Cabañas, de la Asociación de Vecinos de San Juan. “Los comerciantes estamos muy enfadados. Estuvimos cerrados mucho tiempo y ahora que podemos abrir un poco para ganarnos la vida ni siquiera tenemos decoración en las calles para dar ambiente y atraer a los clientes”, añade el propietario de un negocio asentado en La Corredoria que prefiere mantenerse en el anonimato. No obstante, en el barrio hay iluminación “en puntos como Cuatro Caños, la zona del área deportiva Díaz vega, la plaza del Conceyín o la carretera general”, reconoce Pablo Fernández Cabañas.

El Cristo y Buenavista. También hay quejas por la falta de iluminación. “Lo primero que quiero dejar claro es que el dinero que se gasta en las luces navideñas estaría mejor invertido en becas o en hacer un centro social para nuestros mayores, pero el tema de la iluminación navideña es un ejemplo más de la discriminación que sufren los barrios en esta ciudad”, señala Nacio González, portavoz del colectivo SOS Viejo Hospital. “Hay más luces en la calle Uría que en todo el Cristo y Buenavista juntos. Aunque no es una prioridad, los barrios siempre salen perjudicados”, subraya González.

Montecerrao. Miguel Balea, presidente de una de las asociaciones de vecinos que funcionan en Montecerrao, dice lo mismo de su barrio. “Aquí solo está iluminada la rotonda de entrada, pero parece que a partir de ahí los vecinos ya no pagamos impuestos. Calles como la de Mieres o Lena no tienen ni una sola bombilla”, subraya.

San Claudio. En la zona rural, por ejemplo en San Claudio, también están que trinan. “La iluminación es muy pobre. Aquí no se nota para nada que es Navidad. Solo si vas al centro”, dice Luis Miguel, el presidente de la asociación de vecinos de la localidad. “No hay ni una triste luz en el parque. La verdad es que estamos viviendo una Navidad a oscuras”, recalca.