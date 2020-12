“Si puede salir el Presidente, podemos salir todos los demás”. Así respondió el alcalde de Oviedo, el popular Alfredo Canteli, a las advertencias lanzadas el sábado por la tarde por el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, sobre las aglomeraciones que se formaron en el centro de la ciudad con motivo del inicio de las compras de Navidad. “Los excesos de diciembre serán la tragedia de enero”, indicó Barbón a través de una publicación en las mismas redes sociales que volvió a utilizar para reconocer que él mismo salió a la calle ese día. “Fui a por unos libros, los cogí y pagué y viendo la aglomeración de gente que había por la calle, me fui inmediatamente. Eso es lo que pido: que evitemos las aglomeraciones”, narró el dirigente autonómico por Twitter.

A raíz de dichas manifestaciones Canteli aprovechó un acto celebrado ayer en el hall del salón de plenos para responder. El regidor ovetense subrayó que “las aglomeraciones fueron idénticas en todas las ciudades de Asturias” y explicó cómo comprobó de primera mano el civismo de los ovetenses y sus visitantes durante el fin de semana. “Yo pateé Oviedo. Estaba precioso, todos con mascarillas y mostrando un comportamiento ejemplar”, sostuvo en respuesta a las críticas de Barbón.

El máximo representante municipal insistió en la importancia de que la gente salga a comprar al comercio local y consumir en los bares para favorecer la reactivación de los sectores de la economía local más golpeados por los efectos del coronavirus. “Mi deseo es que sigamos así, comportándonos bien, pero dando vida a esta ciudad, que tenemos que levantarla entre todos”, aseguró.

A juicio del Alcalde, la salida masiva de gente a la calle para consumir es un ejemplo de lo que desea para la capital asturiana. “Oviedo está precioso, está participativo y empieza a ser un poco lo que quiero. Las luces inyectaron mucha ilusión y muchas ganas a la gente”, explicó justificando así la fuerte inversión municipal realizada para reforzar la iluminación navideña con vistas a las fiestas de este año.

Las palabras del edil tuvieron lugar minutos después de que Adrián Barbón declinase entrar en una batalla dialéctica con el alcalde ovetense. “No soy amigo de polemizar. Desde el principio he defendido que toda prudencia es poca y no me moví de ese mismo planteamiento desde entonces. Hay una pandemia mundial y situaciones de riesgo que hay que evitar. Cada uno es responsable de sus declaraciones”, dijo al ser preguntado sobre el llamamiento de Canteli a los ovetenses para que salgan a la calle “con orden” esta Navidad.