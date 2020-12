"La comunidad de los Brady" ilumina la Navidad en La Corredoria

Soy enfermera y para mí era una válvula de escape poder llegar a casa y desconectar de la jornada haciendo manualidades

Durante la cuarentena las miradas del barrio estaban puestas en el número cuatro de la calle Cardenal Álvarez Martínez. "Siempre tuvimos muy buen rollo pero el confinamiento nos unió mas", recuerda Efrén Menéndez. En aquellos días su imagen saludándose desde la ventana llamó la atención en redes sociales y una vecina decidió bautizarles como "la comunidad de los Brady" en homenaje a la cabecera de la mítica serie de finales de los 60. "Recogí el guante de ese comentario y cuando hicimos un grupo de Whats´App empezamos a llamarnos así", explica Efrén.

Ahora la comunidad de los Brady ha iluminado la Navidad de La Corredoria. Es imposible pasar por esta calle sin fijarse en las luces y los carteles de este bloque en el que viven medio centenar de vecinos. "Lo hicimos sobre todo por los niños porque estas iban a ser una navidades atípicas, y queríamos llevar un poco de alegría a la gente". Una pancarta gigante desde el bajo a la última planta, un árbol hecho con luces, una estrella o unos Reyes Magos con mascarilla o un Grinch vigilando el portal son algunos de los elementos más llamativos porque a esta fachada no le falta detalle. "Todo está hecho por nosotros, hemos reciclado hasta los mensajes de ánimo que pusimos a los sanitarios desde el mes de marzo porque ellos también tenían que seguir teniendo presencia aquí", detalla Efrén.

Pero el espíritu navideño no se queda de puertas para afuera. "Hemos decorado hasta los interruptores de la luz", puntualizan. En el portal un buzón enorme invita a los niños a dejar sus cartas y en los rellanos los vecinos compiten para ser los más imaginativos en la transformación de las zonas comunes. El piso de Efrén se ha convertido en una estación del Polar Express en la que no falta la puerta de entrada a la casa de Papá Noel. Ana Clara Garmón y su vecina Susana Montiel decidieron recrear un salón navideño en el que no falta ni la chimenea ni los calcetines esperando por los regalos. "Llevamos años decorando los rellanos pero es verdad que esta Navidad es más especial", reconoce Susana Montiel. Cada año idea un escenario mágico para su planta. "Suelo fijarme mucho en internet para coger ideas pero en dos o tres días ya tengo listos los adornos", explica.

Mientras disfrutan del trabajo de los últimos días en la comunidad ya piensan en organizar una despedida para dejar atrás 2020. "Nuestra idea es hacer algo en Nochevieja desde las ventanas porque este año muchos se van a quedar aquí a pasar las Navidades". Mientras llegan las campanadas que darán carpetazo al año de la pandemia, "en la comunidad de los Brady" esperan que su iniciativa sirva para animar las fiestas a los que pasen por el barrio.