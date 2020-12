El ambiente navideño que ya se respira en las calles de la ciudad no llegó al Pleno extraordinario que la Corporación ovetense celebró ayer de forma telemática para aprobar las tasas y precios públicos municipales del ejercicio que viene. La última sesión del año estuvo marcada por la tensión y el enfrentamiento entre los ediles del gobierno y los de la oposición de izquierdas, que se cruzaron duras acusaciones. Solo unos ejemplos: el concejal de Somos Rubén Rosón calificó de “incapaz”, “mentiroso” y “caradura” al edil de Economía, el popular Javier Cuesta, quien le respondió calificándole de “punki de cristal y escaparate”. Nacho Cuesta (Cs) aseguró que el “circo Somos llega a la ciudad cada mes, coincidiendo con los plenos”, después de que la portavoz de la marca local de Podemos, Ana Taboada, le acusara de un intento antidemocrático de acallar a la oposición, mientras que, por su lado, el edil del PSOE Ricardo Fernández calificó de “falsario” a Javier Cuesta después de que este le llamara “maleducado”.

Que el debate en el Pleno iba a ir mucho más allá del contenido de los puntos del orden del día quedó claro ya desde la primera intervención de Taboada, que afeó al alcalde, Alfredo Canteli, sus apelaciones continuas a que los ovetenses salgan a la calle a consumir y, muy especialmente, el que bromeara con que se compra más cuando se va con la mujer. El regidor no pasó por alto las apreciaciones de la edil. “Sus opiniones no me preocupan en absoluto porque en Oviedo se sabe muy bien quien es usted y quien soy yo”, se arrancó Canteli, para, a continuación, dejar claro que en todas sus manifestaciones ha “defendido la necesidad de que se cumplan siempre y en todo momento las recomendaciones sanitarias a la hora de salir a la calle para comprar y levantar Oviedo”. “A usted no le gustará, pero yo voy a defender siempre la economía de la ciudad con todo el respeto a las normas de protección de la salud”, sentenció el Alcalde.

Alegaciones

Ya centrados en el contenido del Pleno, el PP y Cs sacaron adelante como estaba previsto la propuesta de tasas y precios públicos, rechazando las alegaciones de la oposición, que votó en contra de manera unánime. Tanto el PSOE como Somos y Vox echaron en falta que la propuesta incluyera más rebajas y exenciones, algo que el concejal de Economía rechazó sobre la base de que es necesario garantizar la estabilidad de las finanzas municipales. En todo caso, Cuesta quiso dejar claro que, de cara al ejercicio que viene, y como ya sucedió este año, se produce una reducción de impuestos, citando como ejemplo el caso del IBI, que, según indicó, se reduce el 3,5 por ciento. ”Ya que tanto el PSOE como Somos se nos presentan ahora como los adalides de la bajada de impuestos, lo que podrían hacer es trasladar ese mismo mensaje a sus compañeros en el gobierno regional y en el de España”, subrayó Cuesta, que también hizo hincapié en las bonificaciones planteadas para las empresas y autónomos en la ciudad, algo que considera fundamental para superar los efectos de la pandemia.

Ana Rivas, en representación del PSOE, lamentó que el gobierno del PP y Cs “no ha reducido la presión fiscal en unos momentos tan complicados desde una perspectiva de progresividad y proporcionalidad”.

“Robin Hood”

Por su lado, Rubén Rosón, acusó a Javier Cuesta de “meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos de Oviedo, mientras perdona millones de euros a grandes multinacionales”. “Es un Robin Hood a la inversa”, indicó el concejal de Somos, antes de pedir al Alcalde el relevo inmediato del responsable de Economía por haber sido “incapaz de presentar un presupuesto municipal para el ejercicio que viene”, prorrogando las cuentas del año que está a punto de concluir.

La portavoz de Vox, Cristina Coto, enfatizó que la propuesta del PP y Ciudadanos para las tasas de 2021 podía y debería haber sido “más ambiciosa, dejando en suspenso el IBI diferenciado, como se ha hecho en Gijón”, o con la exención total del pago por las terrazas hosteleras, algo que se limita a una bonificación del 25%. Javier Cuesta le replicó destacando que se presta un “apoyo importante al sector turístico, a los autónomos y a las pymes, así como una rebaja de la de la presión fiscal al conjunto de los ciudadanos”.

Luz verde al convenio con el Principado para la ayuda a domicilio y la teleasistencia en 2021

El último Pleno del presente año también sirvió para que la Corporación ovetense diera luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Principado para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia correspondientes al ejercicio que viene. Según la concejala del ramo, la popular Leticia González, el acuerdo con la administración autonómica ha permitido actualizar el coste del servicio, con un precio de referencia máximo que, según especificó, queda en 17 euros la hora en zona urbana y en 18 euros para la zona rural. En respuesta a las críticas a su gestión por parte de la oposición de izquierdas, González denunció “el abandono” de este convenio durante el anterior mandato. “Tuvimos que llegar nosotros a hacer lo que otros no hicieron y gracias a esa labor se sentaron las bases para que se estableciera este convenio con una adenda que permite la financiación íntegra con cargo a los presupuestos regionales, salvaguardando los intereses de nuestros vecinos”, señaló. En su réplica a Leticia González, la edil socialista Marisa Ponga, que se encargó de asuntos sociales en el anterior mandato, acusó al gobierno que preside Alfredo Canteli de “haber paralizado esta negociación por intereses partidistas”. “El gobierno del Principado nos ha dado la razón y estoy muy satisfecha con el trabajo realizado. Hemos logrado un absoluto éxito”, le respondió la concejala popular. Por lo demás, en la última sesión plenaria del año la Corporación tomó en consideración la renuncia al cargo por motivos personales de la concejala de Ciudadanos Yolanda Vidal, que será relevada por Alfonso Pereira.