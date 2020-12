El parque zoológico “El Bosque”, en San Esteban de las Cruces, ha recuperado su actividad tras mes y medio cerrado por las restricciones impuestas por la pandemia. Hasta el 1 de marzo (temporada de invierno), las instalaciones abrirán únicamente los fines de semana, de 12.00 a 18.00 horas, pero el resto de meses, los días y los horarios serán más amplios. Los propietarios, Gonzalo Rubio y Ruth Gordón, se hicieron cargo a diario de los animales y el mantenimiento del centro pese al cierre, con el consiguiente esfuerzo económico. “Es mucho tiempo sin facturar. Los gastos de mantenimiento, electricidad, medicación o alimentación sin ayuda externa, es decir, sin la venta de entradas, son muy complicados. Ahora volvemos con ilusión y la gente está respondiendo bien”, explicó Rubio al poco de abrir la puerta un sábado.

Roberto Martínez fue uno de los visitantes que acudió con un par de amigos a ver animales de los cinco continentes. Los tigres, lobos, linces y monos suelen ser los protagonistas. “Es la primera vez que vengo y me está sorprendiendo para bien. Pensé que iba a ser más pequeño y con menos animales. Además, me encanta la filosofía del lugar, eso de recoger animales desprotegidos o en peligro. Como los que ya no quieren en los circos”.

Rubio camina de aquí para allá entre los visitantes y aprovecha para atender las necesidades de sus principales inquilinos. Limpia las jaulas y los recintos, o rellena los comederos: “Buena parte de los gastos se van en comida. La alimentación de los animales es de primera. Lo mismo que sus tratamientos. Por ejemplo, si un tigre tiene un problema renal, los gastos diarios no bajan de 50 euros entre comida y medicinas”. Lo dice mientras Alesandro Danesi observa a los tigres tras los barrotes a cierta distancia. Ha ido a San Esteban de las Cruces con sus hijos pequeños y varios amigos. “Los tigres impresionan mucho y dan respeto, pero hay que reconocer que son muy guapos”.

Actualmente hay 321 animales censados en el núcleo zoológico, muchos son aves como loros o guacamayos, y la cifra fluctúa en función de las nuevas adquisiciones o las indeseadas bajas. El precio para admirarlos no ha variado en los últimos seis años; 6 euros los adultos, 4 euros los niños de entre 3 y 12 años y los menores de 3 entran gratis. Los propietarios consideran que es un precio “razonable y asequible” teniendo en cuenta que “esto no es Cabárceno ni el zoo de Madrid”, pero que es un ligar estupendo para conocer otras especies y pasar un día en familia sin salir de Oviedo.