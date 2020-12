La Cocina Económica ya sirve en su sede, solo para personas sin hogar

Conseguir que se abra el comedor de la Cocina Económica no ha sido fácil a pesar de que las administraciones conocen la importancia del servicio y de que sólo se va a permitir la entrada de un máximo de 19 personas, un número establecido después de haber llevado a cabo un minucioso estudio que acredita la situación crítica de estas personas. De hecho, el arranque se está llevando a cabo bajo la estrecha supervisión de la consejería de Salud, con el control del Ayuntamiento y con un sinfín de medidas de seguridad. “Tenemos que cumplir con una serie de protocolos que van desde la distancia entre las mesas hasta los Equipos de Protección Individual (EPI) pasando por las mascarillas, los guantes y los geles en cada esquina, entre otras cosas”, explica el presidente de la junta directiva de la Cocina Económica, José García-Inés. “Tenemos la suerte de que nuestros locales son muy amplios y que permiten guardar bien las distancias y llevar a cabo las labores que se recomiendan de ventilación. Lo que queremos es que no se registre ningún contagio aquí porque en ese caso tendríamos que cerrar y el invierno es muy duro para la gente que lo está pasando mal”, afirma José García-Inés.

El máximo de usuarios que pueden usar el comedor son 19, pero más de 300 se llevan comida

Los primeros comensales que pudieron entrar ayer al comedor de la Cocina Económica disfrutaron de un menú a base de sopas de ajo, macarrones caldosos y hamburguesas de segundo, todo ello con un dulce para el postre, pan y agua para beber. “Lo que procuramos es darles cosas calientes, platos que no puedan comer si no es aquí. Ya teníamos ganas de empezar a servir aquí dentro porque es un servicio que se necesita de verdad”, señala el cocinero Florentino Menéndez, que lleva cuatro años dirigiendo los fogones en la Cocina Económica. Lo mismo piensa la voluntaria Erli Aparecida, que ayer estaba enfundada en un traje de plástico, con dos pares de guantes y una pantalla protectora, justo antes de comenzar a servir las mesas para los usuarios que pudieron entrar al comedor. “Llevo cinco años trabajando aquí y este es el que más satisfecha me siento. Son momentos muy difíciles y toda ayuda es poca para esta gente”, afirma.

Las medidas de seguridad que se toman en la Cocina Económica afectan sobre todo a los voluntarios, ya que se intentan organizar los servicios para que sean siempre las mismas personas en la medida de lo posible. “Tenemos que adaptarnos a lo que sea, eso está muy claro. Pero si se puede hay que seguir ofreciendo el servicio porque es vital”, señala Sor Fernanda. Lo de abrir el comedor a todos los usuarios es algo que aún está muy lejos. “Por el momento ni nos lo planteamos. Habrá que hacerlo ya con vacunas de por medio y con todas las certezas de seguridad, cuando no exista ningún riesgo de contagio y todo vuelva a la normalidad”, explica José García-Inés.