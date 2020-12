La perrera seguirá con voluntarios y no habrá sacrificios, garantiza Nacho Cuesta

Mientras, las asociaciones animalistas siguen en pie de guerra ante el desembarco en Oviedo del Centro Canino La Ería. Esta empresa, que ya gestiona otros albergues animales en la región, llega a La Bolgachina precedida de una fama de malas prácticas en el entorno de estas asociaciones. Al frente de la empresa, Juan Carlos González, se defiende de las crítica con el currículum de su centro, con presencia en 15 ayuntamientos de toda Asturias. A lo largo de 2019, explica, La Ería logró dar en adopción unos 200 animales y este, a pesar de la pandemia, han logrado entregar 170.

González asegura que detrás de las críticas al Centro Canino La Ería se esconden “intereses económicos” de algunas asociaciones, que no soportan ver cómo los albergues municipales dan en adpoción a los animales sin cobrar nada a cambio. González defendió las prácticas en sus centros y aseguró que la cuestión del voluntariado es ajena a él, pues la debe gestionar el Ayuntamiento. No obstante, aclaró que nadie por parte del Ayuntamiento se ha puesto en contacto todavía con ellos después del cambio de gestión.

Porque detrás de la llegada de La Ería a La Bolgachina, explican fuentes municipales, no hay más misterio que la cesión prevista en las condiciones del contrato, que ha realizado la clínica veterinaria Quirós de su gestión, a la nueva empresa de Centro Canino La Ería. No obstante, y visto el recelo y las protestas desatadas en el mundo de las asociaciones de defensa de los derechos de los animales, el concejal Nacho Cuesta se reunió ayer con Eva Rodríguez, una de las trabajadoras del albergue, y con representantes de asociaciones en defensa de los animales, para garantizarles que el funcionamiento de este equipamiento municipal seguirá siendo el mismo que hasta ahora, con la estrecha colaboración con asociaciones y voluntarios y manteniendo una serie de condiciones como la de que no se realizará ningún sacrificio .

Estas condiciones son de obligado cumplimiento, tal y como estipulaba la relación contractual con el anterior concesionario, explica el Ayuntamiento, y van más allá de la mera voluntad política.

Además, el concejal ha asegurado que el albergue seguirá manteniendo la posibilidad de las adopciones internacionales para dar la mayor salida posible a los animales, una posibilidad que algunos colectivos ponen en cuestión si no se realiza un seguimiento posterior.

Nacho Cuesta ha señalado que estará “estrictamente vigilante en primera persona de que las condiciones de bienestar animal que tanto les costó conseguir a los trabajadores del albergue no sólo se mantengan si no que se incrementen”. Según Cuesta, hay una serie de obligaciones que la nueva empresa tiene que cumplir y el Ayuntamiento será “inflexible en esa exigencia”, aseguró.

“Nuestro compromiso con el bienestar animal y el fomento de la adopción es firme”, insistió el portavoz de Ciudadanos, y vinculó su defensa del proyecto del albergue con las obras de mejora de las instalaciones que ya se han iniciado y con la ampliación y reforma integral que se está proyectando de cara al presupuesto del año que viene.

Nacho Cuesta se reunió ayer con la trabajadora del albergue, Eva Rodríguez, y con asociaciones de defensa de los animales y representantes de los voluntarios, como la Fundación Protectora del Principado, Alma animal, Espertar Animal y la Plataforma por la defensa de los derechos de los animales.

Manifestación

Pese a estos encuentros, como los de ayer, encaminados a calmar las aguas y a garantizar que la actividad en el albergue se ceñirá a una política continuista respecto a los anteriores gestores, buena parte de las asociaciones mantienen sus cautelas y su rechazo ante la nueva situación. Así, sigue vigente una convocatoria de manifestación para el 29 de diciembre a las 12.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento, y otra, al día siguiente, delante del abergue municipal de La Bolgachina para denunciar las prácticas que, dicen las asociaciones, viene practicando esta empresa, que ha alejado a los usuarios de los centros públicos de albergues de animales y ha provocado un aumento y una saturación de los centros privados de recogida de animales en toda Asturias.