El sector del taxi cierra “un año nefasto” con la peor Navidad: “No hay apenas movimiento”

Suárez acudió por quinto año consecutivo a las instalaciones de la calle San Vicente para hacer entrega de unas donaciones que suponen el 1% de la facturación de un centenar de trabajadores del taxi implicados con la causa. “Es algo menos que el año pasado, pero esperamos que sirva de ayuda”, sostuvo en una breve intervención posterior a la entrega del cheque a sor Fernanda.

El presidente de la cooperativa estuvo acompañado por el también directivo Mariano Flórez y las ediles de Deportes y Políticas Sociales, Conchita Méndez y Leticia González, respectivamente. Tras el acto aprovechó para hacer repaso de un año en el que los propietarios y trabajadores de las 312 licencias del taxi existentes en Oviedo sufrieron una caída de los servicios “aproximadamente del 60%”. Sobre la suspensión por parte de los tribunales del descanso obligatorio acordado por las asociaciones mayoritarias tras la denuncia de un taxista a título particular prefirió no pronunciarse. “Es un tema que concierne a los colectivos y no a la cooperativa”, explicó el máximo responsable de la emisora unificada de la capital asturiana.

Con todo, los taxistas confían en poder superar el bache y retomar la normalidad a lo largo del próximo año. “Esperemos que nadie tenga que dejar el trabajo y podamos remontar poco a poco”, declaró el representante de la cooperativa local.

Por su parte, sor Fernanda destacó el hecho de que en estas fechas aumenta la demanda de comida, pero también de donaciones. “Casi a diario recibimos grandes lotes”, indicó la religiosa, acompañada de Florentino Menéndez, cocinero de la entidad, que adelantó el menú de nochebuena. “Habrá embutido, langostinos, sopa de marisco, lechazo, turrón y fruta”.

Desde el Ayuntamiento, Conchita Méndez y Leticia González coincidieron en subrayar “la gran labor” realizada por la Cocina Económica y la segunda anunció que el Ayuntamiento aumentara la aportación municipal, iniciada en 1982, en 2021.