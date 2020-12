Aquisgrán es una pequeña ciudad en Alemania, aunque sin parecido con aquella Bonn preñada de misterios que retrataba el añorado John Le Carré. Si hay algún enigma en Aquisgrán, la gran capital del emperador Carlomagno, es de carácter histórico, y por su pasado, sus dimensiones y los vestigios medievales que la dotan de una innegable personalidad, la urbe se asemeja más a Oviedo que a la que fuera capital de la extinta República Federal. Por eso, no resulta extraño, más bien al contrario, el empeño del Ayuntamiento de Oviedo por formalizar un hermanamiento entre la capital del Principado y Aquisgrán, aunque una mujer ya trazó esa alianza hace casi tres décadas. Su nombre es Cornelia Kreutzer, una orgullosa hija de Aquisgrán que durante nueves meses entre 1992 y 1993 residió en Oviedo, a donde se desplazó para ampliar sus estudios de Geografía.

“Como estudiante joven que era, decidí viajar a España. Mi padre hablaba español y me inculcó las ganas por estudiarlo yo también. Así que en el curso 1992/1993 me trasladé a la Universidad de Oviedo para hacer un curso de mis estudios de Geografía, que yo completaba en la Universidad de Münster”, relata Kreutzer, que paradójicamente reside ahora en Bonn, donde ejerce como periodista freelance.

Cornelia Kreutzer recuerda aquellos meses en Oviedo como “una época maravillosa”. “La ciudad me gustó mucho desde el primer momento, sobre todo su casco antiguo, con esas calles peatonales, estrechas, y esa luz amarilla. Tuve la suerte de encontrar un piso en la calle de San Juan, a tiro de piedra de la Catedral, y tenía compañeras de piso amables y agradables”, relata. De sus clases en la Universidad, recuerda la buena disposición de sus compañeros, aunque lo que más le impactaba desde su perspectiva de geógrafa eran las excursiones por la región. “Hice amigos fuera de la Universidad y hacíamos excursiones a la montaña. Recuerdo vivamente la primera vez que fui a la costa desde Oviedo: al llegar me di cuenta de que podía ver a un lado la montaña y al otro el mar. Esto me impactó, porque en Alemania hay 800 kilómetros entre ambas. Disfruté mucho de la naturaleza asturiana, tiene un paisaje muy lindo y muy bien estructurado, con mucho verde”, explica. La gastronomía, por supuesto, también la conquistó: “Me gustó cocinar la fabada, que es un plato delicioso, y también la sidra”, revela, entre risas.

Aquel amor por Oviedo se ha mantenido en el tiempo, y Cornelia Kreutzer ha retornado a la ciudad periódicamente, la última vez el pasado septiembre. “Busco oportunidades para ir a Asturias siempre que puedo, y también a Galicia: son mis dos regiones favoritas de España”, asegura. Respecto a sus últimas visitas a la región, Kreutzer refiere con dolor cómo ha percibido el cierre de muchas de las tiendas que frecuentaba en su época de estudiante: “recuerdo que había un montón de pequeñas tiendas, con muchos comercios especializados en ropa de caballeros, y también de bebés. Pero estas últimas veces me di cuenta de que muchas de esas tiendas han desaparecido, lo que me duele mucho”.

Hermanamiento

Desde la perspectiva de Cornelia Kreutzer, el hermanamiento entre Oviedo y Aquisgrán resulta “emocionante”. “Ambas ciudades tienen muchas cosas en común: su tamaño es más o menos similar, no hay mucha diferencia. Las dos tienen un casco antiguo bello, y en Aquisgrán también tenemos una hermosa catedral, que está reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco”, afirma. Los datos corroboran las impresiones de Cornelia Kreutzer al comparar ambas ciudades: los 240.000 habitantes de Aquisgrán son apenas 20.000 más que los que registra Oviedo, y su extensión es bastante pareja: 160 kilómetros cuadrados para Aquisgrán por 186 en el caso de Oviedo. Aquisgrán, eso sí, es una ciudad enclavada en la frontera con Países Bajos y Bélgica, con Maastricht y Lieja más próximas a ella que las grandes ciudades alemanas más cercanas: Düsseldorf, Colonia y, de nuevo, Bonn. “Desde la frontera se ve el mundo de un modo nuevo, completamente distinto. Las casas son muy diferentes a las típicas de Alemania, y la gente se comporta también de un modo especial, y esto es algo que tenemos en común con Oviedo y con Asturias, porque en Aquisgrán la gente es también muy abierta y muy desinteresada”.

Cornelia Kreutzer cuenta ya los días hasta que pueda retornar a Asturias, aunque ahora mismo su mayor preocupación es el avance de la pandemia en Alemania: “estamos pasando los peores momentos desde el principio de la pandemia, porque se llenan los hospitales de tal manera que muchos están llegando al límite”. Con los comercios no indispensables cerrados, como mínimo, hasta el 10 de enero, Kreutzer se muestra especialmente preocupada por el negacionismo del que hace gala cierto sector de la sociedad alemana: “Creo que el mensaje de Angela Merkel, su discurso del 10 de diciembre sobre la necesidad de reforzar las restricciones, hizo reaccionar a la mayor parte de la gente. Pero hay algunos que niegan el problema, que hacen manifestaciones y no respetan las restricciones. Ese es nuestro problema”, lamenta.