El repunte de ventas en el comercio local no cubrirá la caída anual, del 30%

La recuperación y el buen ambiente de las últimas fechas daría más motivos para la esperanza si los comerciantes no estuvieran temiéndose un cierre por tercera ola en medio de otra de las temporadas cruciales del año, la de las rebajas de enero. De no ser por esa espada de Damocles, se podría decir que Oviedo ha logrado recuperar el tono del consumo propio de estos días. Es eso que le gusta repetir tanto al alcalde Alfredo Canteli y que se puede comprobar en cualquier arteria comercial de la ciudad: se ven bolsas, la gente está comprando.

Nacho del Río, presidente de la asociación de Comercio de Oviedo, admite que la recuperación de estas navidades “va por barrios”. “Al final, unos están vendiendo mucho y les está yendo muy bien e igual a otros les cuesta un poco más el arranque. No sé de qué depende. Pero, en general, el año pasado fue un buen año y todo lo que sea aproximarse al año pasado es bueno”. La sensación de Nacho del Río es que en algunos casos los comerciantes le transmiten que se están superando incluso aquellas ventas. Un diciembre mejor que el de 2019. Pero, insiste, por mucho que se facture “no se compensará haber estado cerrados en noviembre”.

Lo que Nacho del Río sí admite y agradece es ese análisis de las bolsas que hace el Alcalde. “Yo le agradezco que lo diga, porque es verdad que las bolsas son un indicativo de si la gente está comprando o no y lo que hace falta es ver bolsas por la calle”.

Para que la gente se anime hacen falta, también, algunos estímulos. El cuidado con las luces de Navidad y la recuperación de algunos elementos ornamentales como puede ser haber vuelto a conectar las fuentes del Campo San Francisco, ayudan, en opinión del presidente de Comercio de Oviedo, a crear un clima beneficioso para las compras. “La ciudad”, concede, “está muy bonita y está para pasear, la gente ha puesto mucho trabajo en los escaparates y la iluminación, y creo que el concurso convocado por el Ayuntamiento ayuda, por la cuantía de los premios, con 5.000 euros para el primero”.

En un contexto bueno si uno se ciñe exclusivamente a diciembre, los comerciantes echan en falta de todos modos los límites a la movilidad que han dejado a parte de su clientela fuera. Son los ovetenses con residencia fuera que regresaban durante las fiestas para ver a la familia y al que “le encanta comprar en la ciudad”.

En el contexto covid, el pequeño comercio también constata una confianza reforzada con sus clientes, que han visto en las pequeñas tiendas de la ciudad un entorno más seguro que en las grandes superficies, que también estuvieron más tiempo cerradas. Los comercios han tenido que reciclarse rápidamente y acelerar los procesos de digitalización, pero Nacho del Río matiza en este punto que la venta online, para un comercio como el de Oviedo es lo mismo que el “delivery” para un restaurante clásico. “Nosotros somos de trato personalizado, de tú a tú, esa es nuestra razón de ser, podemos vender también a distancia y lo hacemos, pero no es nuestra esencia”.

Incertidumbre económica

En el Ayuntamiento, el concejal de Comercio, Javier Cuesta, también percibe un contexto “positivo” según lo que le traslada el sector. “Se ve ya cierta recurrencia de cliente y cierta actividad. Pero es cierto que la pérdida de ventas acumulada en el año no se va a recuperar y que la expectativa no va a ser una la de una Navidad excepcional, porque el ticket medio no es muy alto”.

Apunta Cuesta a que el consumidor local, pese a las alegrías de estos últimos días, mantiene ciertas reservas ante “cierta incertidumbre sobre la situación económica”. El resumen es que, si en regalos y en alimentación se percibe gasto, también se detecta que ese gasto no viene “con demasiada alegría”. “En general”, concluye Javier Cuesta, “podemos hablar de un optimismo cauteloso, con mucho temor a lo que pueda pasar y a que una tercera ola se cargue las rebajas de enero, lo que sería fatídico”.