Los grandes ayuntamientos deberían unirse al margen de los colores políticos para reclamar más dinero al Estado y el Gobierno regional. Esta es la propuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, convencido de que las administraciones municipales no están capacitadas para hacer frente en solitario a los retos que les plantea la crisis del coronavirus. Canteli reclamó el apoyo de los gobiernos central y autonómico, a los que viene afeando que se hayan “olvidado” de los ayuntamientos.

Eso sí, el Alcalde no alberga demasiadas esperanzas de sumar a Gijón o a Avilés, ambos en manos del PSOE, a un frente común para exigir dinero a los ejecutivos socialistas de Adrián Barbón y Pedro Sánchez. “Ya hay un frente de los grandes ayuntamientos a nivel nacional, pero en Asturias los signos políticos complican las cosas”, apuntó el regidor, para quien “no hay duda de que los ayuntamientos necesitan ayuda urgente”.

Canteli, además, reclamó que las administraciones locales gestionen parte de los 196 millones de euros que recibirá Asturias de los fondos europeos anticovid (REACT-EU), sobre la base de que “los ayuntamientos somos los que mejor conocemos las necesidades de los vecinos”. “Un mando a distancia no funciona a veces ni para la televisión”, ironizó el regidor para llamar la atención sobre la conveniencia de que las decisiones sobre la reactivación tras la pandemia se tomen teniendo en cuenta a la administración más cercanas al ciudadano. A su juicio, el dinero “debe llegar al nivel de los ayuntamientos para que se destine a los que realmente se necesita”.

En unas declaraciones realizadas después de que la Corporación volviera a guardar dividida el minuto de silencio semanal en homenaje a las víctimas de la violencia machista, Canteli subrayó la urgencia de que los ayuntamientos reciban fondos extraordinarios para hacer frente a los gastos derivados la pandemia. De no ser así, aseguró que algunos consistorios están condenados a “debacles absolutas”. Aunque Oviedo no esté, al menos de momento, en esa tesitura, el regidor sí que incidió en que la indefinición sobre el futuro de las aportaciones estatales y regionales ha provocado la prórroga de los presupuestos para el año entrante. “De momento, no hemos recibido nada, no sabemos si nos llegará algo y así es imposible cuadrar las cuentas”, subrayó Canteli, que cifró en diez millones de euros el gasto extraordinario que ha conllevado para las arcas municipales la lucha “en solitario” contra el covid. “Y para el año que viene calculamos que harán falta otros diez millones”, abundó, tras advertir de las consecuencias de la importante crisis que se avecina si no se toman medidas urgentes para la reactivación económica, una vez que la llegada de las vacunas abre esperanzas en el ámbito sanitario.

La hostelería

El Alcalde también mostró su disconformidad con el hecho de que Adrián Barbón no haya levantado la mano para permitir que los establecimientos de hostelería puedan ampliar horarios en Nochevieja. “Se lo pedí en varias ocasiones al presidente del Principado”, indicó Canteli, para quien “por no haber autorizado que se prolongasen hasta las doce y media, se han calzado prácticamente todas las cenas en los restaurantes”. El regidor considera que la decisión resulta “especialmente difícil de comprender” a la vista de que “la hostelería es uno de los sectores más afectados por la pandemia” y los servicios de la última velada del año podrían haber supuesto “un empujón” para muchos negocios.