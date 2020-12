La Escuela Municipal de Música lleva más de un año sin un profesor de Percusión

Los trabajadores de la Escuela Municipal de Música afirman que ya han solicitado varias reuniones con el concejal del área de Cultura, José Luis Costillas (Ciudadanos), sin haber obtenido ninguna respuesta. “No se presentó en las cuatro ocasiones en las que habíamos quedado para hablar del problema del profesor de Percusión y de otros muchos que afectan a un servicio que es público y que se está viendo muy afectado por la inactividad municipal”, señala Iván Gil. “Los alumnos se están marchando de la escuela porque no tienen el servicio adecuado y aquí parece que nada importa”, explica Gil.

Y es que la ausencia de un profesor de Percusión no es el único problema que afecta a la Escuela Municipal de Música de Oviedo. Este verano también se jubiló el responsable del área de Lenguaje Musical y su plaza tampoco ha sido cubierta. En la actualidad, han asumido esas clases dos profesores que habitualmente se encargan de otras labores, pero eso ha provocado que los alumnos tengan solo una hora a la semana frente a las dos que tenían antes. “Ahora, por culpa de la pandemia, no puede juntarse la gente para asistir a las clases de coro y uno de los profesores que lo lleva habitualmente se está encargando de impartir Lenguaje Musical. El otro que lo hace normalmente da clases en la Universidad Popular. Si no es por esta circunstancia, los alumnos también estarían sin clase, aunque aún así no están recibiendo todas las que deberían”, dice el representante sindical. Se da la circunstancia de que los alumnos de la asignatura de Oboe también estuvieron sin profesora durante cuatro meses por una baja maternal de la titular.

El comité de empresa de la Escuela Municipal de Música de Oviedo también ha enviado sus quejas por escrito al Ayuntamiento. “Ni los acuerdos adoptados en el seno del comité y trasladados a la Concejalía de Educación, ni las solicitudes reiterativas de reunión para tratar los temas que afectan a las escuelas infantiles y escuela de música han tenido respuesta por parte del concejal de Educación desde hace varios meses”, recoge el escrito. “Ante semejante actitud el comité de empresa solicita que el Alcalde, como máximo responsable del Ayuntamiento, tome cartas en el asunto e inste al referido concejal a que muestre el respeto que se merecen las decisiones adoptadas por el órgano que representa al personal laboral municipal”, añade.