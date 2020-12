Iván López Reynoso: “Somos afortunados de poder abrir el año en Oviedo con música en vivo y con público”

–¿Qué se espera de este Concierto de Año Nuevo después de un año tan complicado?

–Son conciertos muy esperados tanto por el público como por los músicos. En Oviedo somos afortunados de empezar el año con música en vivo y con público. El concierto de Año Nuevo más famoso, el de la Filarmónica de Viena que se emite por televisión, esta edición se celebrará sin público, lo que es muy triste para todos los que amamos la música y deseamos que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Nosotros sí contaremos afortunadamente con público en el Campoamor. Y, aunque sea con el aforo limitado, las localidades están prácticamente agotadas.

–En el programa destaca el vals “Sobre las olas” de Juventino Rosas, supongo que ha sido su elección.

–Sí, cuando recibí la invitación para dirigir este Concierto de Año Nuevo, me ilusionaba traer conmigo algo de México, no con un afán nacionalista, ni patriótico, sino porque me resulta particularmente importante destacar la relación de hermandad entre España y México, que no debería haber ninguna especie de frontera cultural y que estamos más unidos que nunca. Significa también expandir el repertorio de la orquesta, y por extensión, expandir el repertorio del público. Además será la primera vez que se interprete en un programa de Año Nuevo en Europa.

–Una obra el vals “Sobre las olas”, muy arraigda a la tradición mexicana

–Es nuestro vals más icónico. Una de las piezas más queridas de nuestro repertorio. Hoy me ha pasado una cosa curiosa, hablando con nuestra trompeta solista de la OFIL, me comentaba que conocía esta melodía como una música popular valenciana y que no tenía ni idea de que pertenecía a una obra de Juventino Rosas. Así de fuerte es el vínculo cultural entre España y México. Es un vals con estilo europeo decimonónico indiscutible, además tiene una orquestación bellísima, muy colorida, pero es que además es una obra maestra de una calidad tremenda, y es por eso por lo que está en este programa.

–¿Cómo trabaja con la orquesta, en circunstancias como las actuales?

–Respetamos las distancias, cada músico tiene su atril, tocamos con mascarillas, excepto los instrumentos de viento que tienen mayores distancias por los aerosoles. Estamos utilizando el escenario completo para asegurar la distancia entre los músicos. Algunos me comentaron que no habían participado en un concierto de Año Nuevo con todo el escenario.

–¿Afecta al resultado sonoro la dispersión de la plantilla instrumental?

–Parece que tenemos una orquesta inmensa por la distribución sobre el escenario y no es así. A nivel musical no afecta tanto, más bien al contrario, se siente el sonido muy arropado. Era una de las cosas que más me preocupaba a mí y quería probar.