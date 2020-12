El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo y exalcalde de la ciudad, Wenceslao López, puso ayer de vuelta y media al actual equipo de Gobierno y en especial al actual regidor, el popular Alfredo Canteli. Lo hizo durante una rueda de prensa en la que ofreció su particular balance político del 2020. “En el año de la pandemia nos ha tocado sufrir al Gobierno más inútil de la era democrática municipal. Es, sin duda, el Gobierno más temerario y sectario de los últimos cuarenta años. Es la reedición más casposa de un gabinismo que ha retornado como un torete y que se lleva por delante las reglas del juego democrático”, asegura el portavoz socialista. Wenceslao López comenzó su intervención teniendo un recuerdo para todas las personas fallecidas a consecuencia del covid-19 y destacando que 2020 ha sido un año lleno de “desgracia, sufrimiento y tristeza”, pero pronto derivó su discurso hacia el actual equipo de Gobierno.

“El año de la pandemia tendría que haber sido el año del Ayuntamiento para las personas porque somos fuertes económicamente y capaces para minimizar el impacto del virus en las familias, pero no ha sido así. No vamos a acusarlos de las muertes de la pandemia, como ellos hacen de forma ruin y miserable con los gobiernos socialistas, pero sí les acusamos de haber dejado en la cuneta a los más débiles y más necesitados”, explica López. El que fuera Alcalde de Oviedo hasta la llegada al puesto de Alfredo Canteli va más allá. “Este gobierno sectario y partidista nos ha negado permanentemente durante un año nuestra oferta de diálogo a pesar de estar en mitad de una pandemia. La negación ha sido la actitud de un Gobierno con una soberbia ilimitada que sólo atiende a sus grupos de poder despreciando a la mayoría de la ciudadanía y a sectores como los autónomos, entre otros muchos”, dice. “Desde el inicio de su mandato han puesto en marcha el despotismo no ilustrado más rancio del siglo XXI. Han hecho retroceder décadas a Oviedo en cuanto a igualdad, a democracia y a respeto por el Ayuntamiento”. Según sostiene Wenceslao López, Canteli es el principal culpable del “descontrol” que impera en Oviedo.

“Utilizan el Ayuntamiento como si fuese su cortijo particular. Se trata de un gabinismo al que Canteli le ha dado su estilo chabacano y que se mira en el ombligo de la calle Uría olvidando que lo primero son los barrios y la gente que los habita, que son los que en realidad están pasándolo mal”, afirma. “No hay ayudas para las familias que más están sufriendo la pandemia, ni para el comercio de proximidad, ni para la gente del deporte, ni para la cultura... Pero sí las hay para sus lobbies de poder”, añade López. El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento dice que la “desvergüenza” del actual Gobierno municipal “ha llegado a tal punto que han aumentado en un millón de euros el dinero destinado a personal nombrado a dedo”. Según Wenceslao López “son un Gobierno de tambor y gaita que es destructivo para Oviedo”.