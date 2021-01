El cumpleaños feliz bajo el granizo que ya nunca olvidará una joven ovetense contagiada por covid: “No sabía si reír o llorar…”

Por eso sus amigas tomaron cartas en el asunto. El timbre sonó muy pronto. Olga, todavía en pijama, se encontró una cesta de navidad en la puerta. Ahí apareció la primera sonrisa de la que ya es una mañana inolvidable para siempre. Pero el día solo acababa de empezar. Su hermano se lo dijo: “Asómate a la ventana”. Lo hizo.

Y allí, en plena calle, bajo el granizo y a tres grados, estaban sus amigas cantándole el cumpleaños feliz, a ritmo de altavoz, brindando con champagne y por supuesto sin soltar la mascarilla.

El momento, filmado en video, acompaña a esta información y fue la comidilla de la calle. Casi todos vecinos miraban atónitos desde las ventanas. “Cuando las vi no sabía si reír o llorar. Mis hermanos fliparon. Algo tuve que hacer bien para que mis amigas me quieran así. Me dio fuerza para ver de forma positiva todo el encierro”, explica Olga.

Pero el día de emociones no acabó ahí. Su novio, al que tampoco ha podido ver en todas las navidades, le dejó otra sorpresa en el ascensor: dos raciones de fabada, varios libros e infusiones. “Fue una sorpresa tremenda. Se hace duro no poder abrazar a tus seres queridos ahora. Pero gestos así hacen que pese a todo vaya a recordar estas navidades como las mejores de mi vida”, recalca.

Y es que la familia Estrada difícilmente olvidará estas navidades. La historia de Olga y sus hermanos, Sergio, Javier, Celia tiene miga. Porque en Olga se juntó todo: regresaba a Asturias para ver a sus familiares, se contagió durante el viaje en coche desde la capital y no ha podido ver todavía ni a sus padres ni a su pareja.

“Regresé en coche con mi hermano y un amigo y al llegar a Asturias nos hicimos la PCR que facilitaba el Principado. Resultó negativa. Mi hermano se encontraba un poco mal y decidimos quedarnos en casa confinados. Al día siguiente nos repetimos la prueba y resultó positiva”.

El resto de hermanos también resultaron contagiados y todos se confinaron en un céntrico piso ovetense. “Tenemos la suerte de que nuestros padres viven en una casa a las afueras”.

Las navidades no podían empezar peor: con el covid por delante y un largo encierro. “Lo positivo es que los cuatro hermanos lo pasamos juntos. Nos llevamos muy bien y eso ayuda. Actuamos con responsabilidad”, explica la ovetense.

Todos ellos tuvieron síntomas. “La Nochebuena la pasamos como pudimos porque todavía teníamos gusto y olfato, luego nos encontramos peor, con bastante fiebre”. Olga apuesta por sacar el lado bueno de lo positivo.

“El covid saca lo que cada uno lleva por dentro y en tiempos de crisis el ser humano saca lo mejor y se adapta a las circunstancias", dice la ovetense, que pasó parte del confinamiento leyendo y aprovechó también para plasmar sus reflexiones por escrito. De esta experiencia sale más unida si cabe a sus hermanos. “No discutimos ni una vez y hemos puesto mucho de nuestra parte”.