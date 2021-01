“El impacto de la pandemia sobre el mundo de la cultura y el deporte no contará con ningún apoyo específico por parte del Ayuntamiento. El PP y Ciudadanos han rechazado todas las propuestas del PSOE para que se habilitaran líneas de ayudas específicas destinadas a los profesionales y organizaciones de ambos sectores que se han visto afectados por el parón de la pandemia”. Esta es la denuncia que ha hecho la concejala del PSOE Lucía Falcón tras las últimas comisiones municipales relacionadas con estos ámbitos.

Tanto Falcón como su compañera Natalia Sánchez sostienen que el gobierno municipal “está dejando en la cuneta a cientos de personas cuya actividad se ha visto paralizada por causas de fuerza mayor y que necesitan un apoyo puntual y extraordinario. Si el Ayuntamiento no es capaz de habilitar mecanismos de respuesta en una situación como ésta habrá que ver para cuándo se guardan los esfuerzos extra”. Las ediles lamentan que “la sensibilidad que el PP y Cs han mostrado tener con otros sectores económicos del municipio no se muestre en el caso de la cultura y el deporte”. “Su plan de recuperación no incluía una sola medida destinada a apoyar a los clubes y asociaciones del deporte base en estas circunstancias tan duras. Las subvenciones ordinarias no son suficientes en una situación tan grave, pero la dejadez y la falta de interés por el deporte de las derechas resulta lamentable”, recalca Natalia Sánchez.

Según denuncian las ediles, muchos clubes se están topando con el problema de tener que devolver la subvención al no poder justificarla por falta de actividad. “Por eso la solución de las ayudas extraordinarias es la adecuada, pero el PP y Cs la desprecian sin tener en cuenta las necesidades reales del mundo del deporte base”, concluye Sánchez.