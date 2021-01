Sermones entre goteras en La Florida

“Tenemos que estar muy pendientes porque sigue lloviendo con mucha fuerza y los cubos se llenan enseguida. Hay familias de fieles que se turnan para ayudarnos porque tenemos que repetir la operación varias veces al día para evitar que la iglesia se inunde por completo”, explica el párroco, Marcelino Garay.

A pesar de las circunstancias, en la iglesia de San Antonio de Padua nunca se han interrumpido los servicios religiosos. Si el número de fieles que asisten a la misa no es muy alto, Garay suele oficiar en una pequeña capilla que hay en el mismo edificio, pero eso no siempre es posible. “A veces no hay suficiente espacio para guardar las distancias que se requieren para evitar los contagios y tenemos que dar misa en la iglesia. No obstante, tenemos una zona que está totalmente inutilizada y que es peligrosa para las personas porque en cualquier momento podrían caer más trozos del techo”, afirma el sacerdote, que ayer esperaba a la puerta a los fieles que asistieron a misa de doce. “No sé si vais a tener que abrir el paraguas”, les dijo a los miembros de una familia.

La iglesia de San Antonio de Padua, que solo tiene once años de existencia, lleva dando problemas desde el principio. “Construir en Asturias con terrazas en vez de con tejados a dos aguas es peligroso y aquí se está demostrando. Ya se ha gastado mucho dinero para arreglar problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos años y siempre estamos con humedades y con goteras. Esto ha sido muy grave, pero cada poco estamos con problemas. No hay más que ver cómo están las paredes de humedad”, señala Marcelino Garay. “Estos días ha habido veces que teníamos hasta dos dedos de agua en el interior de la iglesia”, agrega el párroco.

Marcelino Garay confía en que el seguro se haga cargo de todos los costes y espera que el problema se solucione cuanto antes. “Mañana –por hoy– van a venir a ver lo que ha pasado, pero no creo que empiecen a trabajar todavía”, afirma, resignado.

Y es que a perro flaco, todo son pulgas. Por si fuera poco con las filtraciones, las oficinas de la iglesia de San Antonio de Padua fueron asaltadas por los ladrones durante la primera noche del año. Los cacos se llevaron un botín valorado en unos mil euros, según estiman los investigadores. “Esperemos que cambie la suerte”, dice Garay.