El presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Oviedo –el órgano que representa al personal laboral municipal– acusa al concejal de Educación de “mirar para otro lado” y de no querer solucionar los “graves problemas” que afectan a las escuelas infantiles que funcionan en el municipio. Según denuncia José Ignacio Rico, el edil José Luis Costillas (Ciudadanos) ha rechazado las “reiteradas” peticiones de reunión solicitadas por el comité y hace “oídos sordos” ante sus reivindicaciones.

Tal es el cabreo del comité que el órgano ha redactado una queja en la que insta al alcalde del municipio, el popular Alfredo Canteli, a tomar cartas en el asunto. “Solo queremos que el concejal muestre el respeto que se merecen las decisiones adoptadas por el órgano que representa al personal laboral”, dice José Ignacio Rico. Entre otras carencias, los representantes de los trabajadores aseguran que en las escuelas infantiles no se cubren las bajas de las trabajadoras, que el personal no tiene medios informáticos para acceder a la información que envía el comité, que no cuentan con ropa de trabajo adecuada o que no existe un reglamento común para todos los centros. “Se trata de una absoluta dejadez y no lo podemos permitir”, subraya el presidente del comité.