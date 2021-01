Último adiós a María Luisa Collera, la mujer que “irradiaba felicidad”

María Luisa Collera se va con 94 años, después de haber vivido “una vida plena” junto a los suyos. “La mayor pena que tenemos es que en los últimos días no pudimos acompañarla como nos hubiese gustado a causa de todas las precauciones que se toman en los centros sanitarios por causa del covid. Ella no falleció por esa enfermedad, pero tuvimos que respetar igual los protocolos”, dice Antonio Casaprima, que insiste en la capacidad de trabajo de su madre. “Estuvo en la joyería de la calle Rosal hasta que pudo. Era una comerciante de las de toda la vida, trataba a sus clientes como si fueran de la familia. En realidad, eran casi amigos porque nuestros negocios siempre han tenido un carácter muy familiar”, añade.

Tras la muerte de su marido, en noviembre de 2005, María Luisa Collera siguió todavía ligada a la célebre joyería de la calle Uría, cuyas puertas cerraría junto a sus hijos tres años más tarde. Su marido, Adolfo Casaprima Álvarez, había comenzado en el oficio en la joyería Moyano, un negocio instalado en la calle Fruela. Después abrió su primer negocio en 1948, la relojería de la calle del Rosal. Pasadas dos décadas, en 1968, la familia abrió el establecimiento de Uría. “Mi madre no fue un ama de casa. Fue una mujer trabajadora capaz de dar el callo siempre para sacar adelante a cinco hijos. En aquella época no era tan normal que una mujer trabajase, pero yo a ella siempre la vi hacerlo”, señala otro de sus hijos, Carlos Casaprima. “Pero lo que más me gustaría destacar de ella es que era una mujer muy alegre y que siempre estaba de buen humor. Era muy buena madre y desprendía felicidad. Tenemos que estarle todos muy agradecidos para siempre”, añade su hijo Carlos.