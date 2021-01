Sofía de la Puente Secades no conocía nada de Aachen cuando, dos años y medio atrás, le surgió la posibilidad de completar en la ciudad alemana su doctorado, con una beca Marie Curie. Al llegar a la ciudad, descubrió sin embargo una urbe muy parecida a su Oviedo natal, y también con mucha historia, aunque en los anales se la conoce principalmente por otro nombre: Aquisgrán. La joven ovetense, que ahora tiene 27 años, apoya la pretensión del Ayuntamiento de Oviedo de formalizar un hermanamiento con la ciudad alemana, como parte de su inclusión en la vía Carlomagno. Porque, además de la gran historia que une a las dos urbes, Sofía de la Puente Secades insiste en que Aachen le recuerda mucho a la capital del Principado.

“Oviedo y Aquisgrán son muy parecidas, dos ciudades pequeñitas, con una población parecida y ambas con mucho encanto”, relata la joven, que retornó a Asturias para pasar las fiestas navideñas. Pese a que ahora está muy a gusto en Alemania, recuerda bien su inquietud cuando, en el verano de 2018, decidió trasladarse a Aquisgrán. “En España no se encuentra nada bien remunerado, así que empecé a echar currículos por Europa y me llamaron de allí. Me preocupaba el idioma: yo había estudiado algo de alemán, porque ese país es muy puntero en mi área de investigación y ya me ‘llamaba’ antes, pero una vez allí te das cuenta de que, en el día a día, no te manejas bien para tener una conversación”, relata. Con el paso de los meses, hizo amigos alemanes y ha ido mejorando su manejo del idioma, aunque reconoce que sigue yendo a clases.

A la hora de instalarse en Aquisgrán, le ayudó la naturaleza de la ciudad: “Es un sitio muy cómodo para vivir, con muchísima gente joven. Vas por la calle y te encuentras todo estudiantes, es una ciudad muy universitaria. Y luego, está muy cerca de la frontera: del hospital a Holanda hay apenas un kilómetro. Así que los que estamos allí vamos continuamente a Holanda, sobre todo a Maastricht, y a la hora de trabajar tengo muchos compañeros holandeses y, también, muchos alemanes que viven en Holanda, donde se encuentra piso con más facilidad. Con la Unión Europea, la frontera no se nota”.

Dentro del hospital, Sofía de la Puente Secades se encontró otro mundo: “Apuestan mucho por la investigación, hay varios laboratorios dentro del hospital, como en el que yo trabajo”, explica la ovetense, que completa una doctorado sobre enfermedad cardiovascular y renal. “El laboratorio en el que trabajo está en el hospital, pero forma parte de la Universidad Técnica de Aachen. Las instalaciones son muy buenas, porque este es un hospital muy potente, y los contratos que nos hacen no tienen nada que ver con lo que se ofrece en España, son muchísimo mejores”, sostiene Sofía de la Puente Secades. Esto explica de hecho que en el hospital de Aquisgrán haya muchos médicos y enfermeros españoles: “Está lleno, sobre todo de enfermeros del sur, de Andalucía y Extremadura. Cuando acaban la carrera, les dan charlas animándoles a irse a Alemania, porque pueden acceder a contratos indefinidos con rapidez. No sé por qué lo fomentan en esas regiones y no en Asturias, porque sería muy positivo”, reflexiona.

En el hospital de Aquisgrán, Sofía de la Puente Secades ha visto de primera mano cómo se combate el covid en Alemania. “Una de las diferencias es que tienen mucho más número de UCI que España, y eso marca diferencias. Pero al principio, el confinamiento fue mucho más suave que aquí, se podía dar paseos y quedar con gente. En Aquisgrán yo no vi descontaminar las calles ni nada parecido, de hecho les sorprendía muchísimo cuando les contaba”, relata.

En vísperas de la navidades, en cambio, Alemania endureció las medidas: “Salí de Aquisgrán con todo cerrado, y el traslado fue complicado, porque se han cancelado muchos vuelos. Me encontré Barajas vacío, y tuve que pasar controles en Ranón. Pero al llegar a Oviedo me lo encontré muy normal, y es algo que se agradece”, concluye.