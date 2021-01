“Si tengo discrepancias con el Alcalde lo resolvemos dentro, nos ahorramos el espectáculo”

–¿Cómo está resistiendo Oviedo esta crisis?

–Veo el escenario con preocupación, pero creo que la crisis sanitaria se va a subvertir en poco tiempo y tengo confianza plena en las vacunas. La crisis económica va a ser algo más complicada. En Oviedo hay sectores que lo están pasando muy mal, el comercio y la hostelería, señaladamente. Es necesario que las administraciones vuelquen sus esfuerzos en ayudarles.

–¿Lo están haciendo?

–No les llega toda la ayuda que necesitarían. Desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha todo lo que dentro de nuestras capacidades y competencias podíamos hacer, con ayudas económicas y con modificaciones de ordenanzas como fue la de terrazas, y trasladando un mensaje que es el correcto: animar al consumo con responsabilidad.

–En ese equilibrio, el Alcalde, su socio, y el presidente del Principado han protagonizado varias polémicas.

–Oviedo, durante toda esta crisis sanitaria, ha sido un ejemplo. Lo vimos en Navidades: la gente sale, pasea, consume, compra... Lo hace respetando escrupulosamente las directrices sanitarias. No he visto una sola persona en Oviedo que no use mascarilla, compruebo una utilización constante del gel hidroalcohólico en los establecimientos y no he percibido incumplimientos de las distancias en los establecimientos hosteleros.

–En el contexto de consumo navideño, usted reforzó la iluminación navideña, con críticas por algunos sectores.

–No sé a qué sectores se refiere más allá de críticas legítimas individuales. No he escuchado críticas de ningún colectivo sobre un elemento que contribuye a dinamizar de manera evidente las ciudades e insuflar algo de la alegría, ilusión y optimismo que se habían perdido en este aciago 2020. Siempre he tenido claro que este era un año en el que debíamos hacer un sobreesfuerzo para contribuir a crear ese ambiente de ilusión y de esperanza. La respuesta que se nos transmite es positiva.

–¿No nos estamos volviendo locos en esta competición que lidera Vigo de ver quién se gasta más en luces?

–Lo que pretendo es que la iluminación navideña sea cada vez mejor, más llamativa y llegue a más zonas, porque eso contribuye a reactivar la economía. No se trata de competir con nadie, sino de ofrecer a los ciudadanos esa dosis de ilusión tan necesaria.

–¿No es cierto que este es el gobierno que gasta más en luces y menos en ayudas sociales?

–Esa es una muestra más de la actitud demagógica con la que se maneja lamentablemente la oposición que padecemos en Oviedo. Son dos cosas que no tienen nada que ver.

–Pero, ciñéndonos a las áreas que gestiona Ciudadanos, ¿ustedes han recortado en becas escolares?

–Respecto a las becas de Educación no ha habido ningún recorte. Estoy seguro de que no ha habido una sola familia que necesitara una beca que se quedara sin ella. Ha habido, como es conocido, una ampliación que ha propiciado que los déficits de la primera convocatoria se cubrieran por completo. Contraponer eso con la inversión en la iluminación es un ejercicio de demagogia evidente... perdón, un ejercicio evidente de demagogia, que últimamente leo tanto Twitter que empiezo a colocar los adjetivos donde no se debe...

–¿Hasta qué punto este año covid ha retrasado los grandes proyectos de Infraestructuras?

–En una situación de pandemia, con un decreto de estado de alarma y con la suspensión de todos los plazos administrativos obvio es decir que afecta. Pero hemos logrado en el último tramo del año un impulso muy relevante. Siempre dije que 2020 era un año de proyectos cuya ejecución comenzaría en 2021, y estamos en condiciones de afirmar que esa planificación se va a cumplir.

Entre el Alcalde y yo no hay la más mínima disparidad de lo que había que hacer en la plaza de toros: recuperar altura y cubrir

–¿Cuáles son los proyectos que tiene encima de la mesa?

–Estamos a punto de poder lanzar los pliegos para contratar el proyecto de las primeras actuaciones en el entorno de San Julián de los Prados: la rotonda de lo que hoy se denomina plaza de la Cruz Roja y la urbanización de la margen derecha de la autopista. Una vez tengamos los proyectos, iniciaremos unas obras que supondrán un cambio trascendental para esa zona de la ciudad que mira al Norte.

–Palacio de los Deportes.

–Es un objetivo de mandato, algo en lo que estuvimos de acuerdo el Alcalde y yo desde el principio, un proyecto íntimamente unido al de la pista deportiva en el fallido spa del Naranco y que incluye una reforma integral para que albergue no solo competiciones deportivas de alto nivel, sino otro tipo de eventos.

–¿Qué sucede con el despegue del Cristo? ¿Otro agujero negro?

–No. Hay dos factores que invitan al optimismo: el consenso de las tres administraciones implicadas y el avance de la tramitación urbanística. Además, el traslado allí de la Agencia Tributaria durante un largo periodo de tiempo de sus oficinas y servicios generará un flujo de personas y actividad que no será desdeñable.

–¿Y la plaza de toros? ¿Hay disputa sobre el proyecto en el que se está trabajando, si en el de Nacho Cuesta o en el de Alfredo Canteli?

–No hay disputa. Como el caso del Palacio de los Deportes, el Alcalde y yo hemos convenido desde el inicio del mandato. No hay la más mínima controversia sobre el particular. Ya hemos recepcionado en el servicio de Infraestructuras una suerte de anteproyecto con la finalidad de trasladarlo a la dirección de Patrimonio como paso previo a que nos den su “ok” y a la posterior convocatoria de la redacción de un proyecto. Entre el Alcalde y yo no hay la más mínima disparidad de lo que había que hacer allí: recuperar altura y cubrir.

–¿A qué se debe, entonces, la sospecha de roces y disputas que circula sobre ustedes?

–Lo desconozco por completo. Hay ámbitos en los que podemos tener alguna discrepancia porque tenemos dos proyectos distintos, pero que son complementarios y además muy beneficiosos para la ciudad. Cuando han surgido discrepancias las hemos resuelto en el ámbito interno, que es donde deben resolverse, sobre todo para evitar espectáculos como los que nos brindaron otros partidos en épocas pasadas. En una coalición de gobierno esas discrepancias pueden surgir, se resuelven internamente y en unas ocasiones ceden unos, y en otras, otros. Eso es precisamente gestionar una coalición de gobierno.

–Tiene en sus áreas grandes problemas enquistados de años. Acaban de encender las fuentes del Campo y se espera que conecten ahora los depósitos.

–El funcionamiento de los depósitos va a ser una realidad después de más de quince años, en cuanto nos dé permiso Salud. El Campo es otra apuesta importante. Había muchas cosas por hacer y la recuperación del agua en las fuentes ha sido una de ellas. Una de mis primeras reuniones como concejal de Infraestructura fue con Aqualia y tratamos ya de este asunto. Ahora es una realidad. Es un ejemplo de cómo una gestión rigurosa y callada da buenos resultados. Pero en el Campo hacen falta más cosas. El kiosco del bombé estamos en vías de darle una solución definitiva y creo que en poco tiempo podremos iniciar las obras.

–¿Y en el Antiguo? ¿Hay agenda clara de trabajo?

–De la misma forma que resultará imprescindible un plan especial, también lo será modificar unas ordenanzas que en la actualidad son muy restrictivas, para que a la iniciativa privada le resulte interesante migrar al Antiguo. Estos días, por cierto, vemos un ejemplo de lo que se debería hacer. Hablo del Museo de Feas Artes, el Mufa, de Israel Sastre e Inés Álvarez. En ese proyectos vemos cómo la conjunción de dos voluntades, la de un propietario de ese edificio y la de una familia de artistas, permite crear un espacio que está suponiendo por sí mismo una atracción importante de visitantes.

La Fábrica de Gas es la unión natural del casco histórico de Oviedo con esos espacios que se van a generar en un futuro cercano en La Vega, el complejo del Vasco, el entorno de San Julián y el actual HUCA

–¿Qué quieren hacer en la Fábrica de Gas?

–La Fábrica de Gas es la unión natural del casco histórico de Oviedo con esos espacios que se van a generar en un futuro cercano en La Vega, el complejo del Vasco, el entorno de San Julián y, claro, el actual HUCA. Oviedo mira al Norte en este momento y ese engarce con toda la zona antigua puede ser la Fábrica de Gas. Pero no en el actual estado que presenta. La empresa tiene que descontaminar y el único ámbito de controversia es la importancia que puedan tener algunos elementos. Sé que es redundante, pero es importante recordar que tanto la CUOTA como Patrimonio ya tuvieron ocasión de pronunciarse sobre ese particular. Y no fue hace 40 años, fue hace solo 8 años.

–Pero hay una cuestión de sensibilidad. Como nuevos propietarios, podrían querer ir más allá de lo que les exigen la normativa en la conservación.

–Las opiniones no son unánimes. Igual que muchos colectivos se han pronunciado sobre la protección de determinados elementos, hay muchos otros profesionales, igual de cualificados, que opinan lo contrario. Y en este debate, legítimo, la ciudad podría eternizarse, como ya ha sucedido tantas veces, mientras el edificio acaba en ruinas. Nosotros no queremos que suceda eso en la Fábrica de Gas. El BIC que se trata de impulsar en la Junta sería una muy mala noticia que condenaría irremediablemente a la Fábrica de Gas y a todo su entorno a décadas de ostracismo y degradación.

–Licencias parece un área en permanente proceso de mejora. ¿Han logrado ya desatascarla?

–Ha habido un cambio trascendental en la gestión del servicio. Los datos dejan poco margen a la discusión: hemos cuadruplicado las licencias de obra mayor resueltas en un año. Pero es que al mismo tiempo hemos impulsado proyectos trascendentales para esta ciudad. En muy poco tiempo abrirá sus puertas la mayor superficie comercial en Asturias de una empresa de alimentación en el Vasco. Mañana mismo se colocará la primera piedra del edificio del Instituto de Productos Lácteos del CSIC, cuya licencia se ha tramitado con una celeridad que tiene pocos precedentes. Pero es que la licencia imprescindible para llevar a cabo el proyecto de los blindados 8x8 de Trubia se concedió en una semana de plazo. Son conocidos los proyectos de hoteles y de promociones urbanísticas a los que estamos siendo capaces de dar respuesta en tiempos asimilables a los de los servicios que mejor funcionan en España. Y esto se ha hecho en año y medio con una pandemia de por medio.

–En este balance de año y medio de mandato del equipo de Ciudadanos hay que hablar de la salida de Yolanda Vidal, la concejala de Educación.

–Su marcha ha sido dolorosa. Somos conscientes de su problema de salud, pese al cual ella siempre ha sido ejemplo de ilusión y optimismo. Su ironía, su sentido del humor, su cercanía, su amabilidad, su educación exquisita siempre han sido muy gratificantes en lo personal. En lo político ha hecho una tarea muy relevante en circunstancias muy complicadas. Tuvo que enfrentarse a problemas derivados de una muy mala gestión del anterior equipo como la situación de las educadoras infantiles, a la pandemia que también afectó mucho al área de Educación y gestionó y resolvió de manera ejemplar la vuelta al colegio. Todo eso conforma un balance francamente positivo.

–Hubo quien la situó en algún momento como una pieza pacificadora de los roces que el concejal de Cultura pudo haber tenido con la música clásica.

–Esos roces, de haber existido y haber estado fundamentados, ya están superados y resueltos y la relación actual del concejal de Cultura con el mundo de la lírica y de la clásica, tan importante en Oviedo, es de absoluta normalidad y colaboración. Y así me lo trasladan implicados los distintos ámbitos.

El Gobierno del Principado es un mal Gobierno que está llevando a cabo una mala gestión; pero en este contexto excepcional, desde Ciudadanos nos planteamos apoyar un Presupuesto imprescindible para contribuir a resolver la crisis.

–¿Es cierto que no hay buena química entre José Luis Costillas y el Alcalde?

–En el curso de la acción de gobierno pueden surgir determinadas disfunciones, pero, como digo, las que existen en este equipo se debaten, se analizan y se resuelven en el ámbito que corresponde, que es el privado. Lo que sí me consta es que hay un afecto personal importante por las dos partes y eso es un elemento muy importante para superar los eventuales desencuentros, lógicos, por otra parte, que pudieran producirse en el curso de una acción de gobierno.

–¿Se puede ser socio del PP en Oviedo y votar con el PSOE en la Junta?

–Esa pretendida contradicción no es tal. Ciudadanos es un partido de centro, que nació para ser útil y lo llevamos a la práctica, no es un eslogan. Eso nos permite alcanzar aquellos acuerdos que podemos considerar más beneficiosos para los ciudadanos. En Oviedo pedían un cambio de rumbo y entendimos que ese cambio podía gestionarse con el PP. Y ya se está percibiendo que Cs ha sido capaz de poner esta ciudad en marcha para impulsarla ahora hacia el futuro. En el plano autonómico no tenemos ningún acuerdo con el Gobierno del Principado, es un mal Gobierno que está llevando a cabo una mala gestión. Pero en este contexto excepcional, una vez que muchas de nuestras propuestas fueron asumidas por el Gobierno, nos planteamos apoyar un Presupuesto imprescindible para contribuir a resolver la crisis. Siempre que podamos ser útiles, allí estaremos.

–Pero llegará un momento en que PP y Ciudadanos tendrán que desligar la utilidad de la competición política...

–Ahora mismo es el momento de sumar, de poner esta ciudad en marcha y de sentar las bases para impulsarla hacia el futuro. Debemos tener siempre claro dónde queremos que esté Oviedo a corto y medio plazo.

–Usted fue candidato independiente y en año y medio es líder de Cs en Asturias. Dada esa trayectoria política meteórica, ¿dónde se ve en las elecciones de 2023?

–Me veo trabajando por Oviedo, mi ciudad, y por los ovetenses, mis vecinos. No hay mayor honor. Estoy profundamente agradecido a Cs por haber confiado en mí y sigo plenamente comprometido con un proyecto que es más necesario que nunca.