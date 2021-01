La emotiva despedida en Oviedo y Gijón de sus compañeros al técnico sanitario fallecido tras volcar su ambulancia: "Se nos fue lo mejor"

“Siempre tenía una sonrisa, era de lo mejor. Ponía mucho afán en todo lo que hacía, daba la vida, y por desgracia ahí se quedó”, explica María José García, visiblemente afectada. Esta compañera de trabajo además le conocía desde siempre a Cortijo de Colloto, donde eran vecinos e incluso hicieron juntos la comunión.

Una veintena de ambulaciones, más tres camiones de bomberos, y profesionales de la Policía Nacional y Local, junto a vecinos del barrio y paseantes de la zona, rindieron una sonora de ovación en memoria de Pablo Cortijo, acompañada después por el sonido de las sirenas de los vehículos. También estuvo presente el concejal de Seguridad, José Luis Fernández.

Un acto muy emotivo, en una situación muy dura para sus compañeros de Transisa, que se apoyaron mutuamente, intercambiando abrazos de consuelo. “No podemos estar en el funeral, porque estamos en el turo de trabajo, esta era la forma que teníamos de rendirle tributo”, cuenta José Casal, que también intervino tras el accidente, cuando la ambulancia volcó tras chocar con otro vehículo. “Pablo era impresionante, estaba entregado a todo lo que hacía, siempre con pasión. Tenía una palabra amable y arrimaba el hombro, siempre estaba cuando hacía falta”, destaca. Esa idea, la de su alegría y ganas, también le queda como recuerdo a Yohana García: “Si pienso en él me sale una sonrisa, porque era muy gracioso. Tenía claro que había que disfrutar de la familia y del trabajo, siempre lo decía. Pero ahora nos falta aquí”, lamenta.

María Rodríguez, desconsolada tras colocar el ramo de flores, seguía intentando encajar la situación. “No puede ser, no puede estar pasando”, lamentaba, entre abrazos de otros compañeros, en una mañana fría, en la que unos pequeños rayos de sol se abrieron paso para despedir a “una persona que se hacía querer”, según recalcó Tomás Burgo, otro técnico sanitario de ambulancias, que tiene claro que este duro mazazo no les hará perder ese empeño por seguir trabajando en estos momentos duros. Es un compañero tuyo, no nos había pasado nunca esto. Es muy duro. Todos hemos perdido familiares y seres queridos, pero esto es algo especial y diferente. Estamos a veces desbordaos, pero esto lo vamos a sacar adelante por mucho que nos afecte”, concluye.

Caravana de ambulancias y aplausos a las puertas de tanatorio

Los homenajes de los compañeros de Pablo Cortijo se suceden tras su trágico fallecimiento. Esta mañana, a las puertas del tanatorio ovetense de Los Arenales, una caravana de ambulancias sirvió como homenaje de los técnicos de ambulancia asturianos a su compañero fallecido. Salieron del polígono del Espíritu Santo y, al llegar a Los Arenales, rodearon el tanatorio. El homenaje concluyó con un emotivo aplauso, que se prolongó durante varios minutos, por parte de los trabajadores de Transinsa y de las personas que habían acudido a la capilla ardiente para dar su último adiós al sanitario. Tras el homenaje, se ofició la celebración de la palabra, y una vez concluido el oficio se procedió a incinerar los restos del sanitario. El miércoles, a las 13.00 horas, sus cenizas serán recibidas en la iglesia parroquial de Castrillo de Duero, provincia de Valladolid, donde se oficiará un funeral, antes de enterrar sus restos en el cementerio de la localidad pucelana.