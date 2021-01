El gerente de centro canino La Ería, que desde el 1 de enero gestiona el albergue municipal de animales de Oviedo, asegura que no habrá despidos y que se mantendrá el voluntariado, aunque de momento está paralizado por haberse detectado "irregularidades". Juan Carlos González -que ha emitido un comunicado a través de su representante legal- asegura haber sido objeto de un "cúmulo de injurias y acusaciones falsas" a raíz del inicio de su gestión del centro, lamentando además que las críticas se hayan "instrumentalizado por distintos partidos políticos".

"Sufrimos el efecto acumulado de una plaga de acusaciones sin pruebas tales como que 'somos una empresa de dudosas prácticas, que 'sacrificamos animales', que 'pretendemos acabar con el voluntariado, o 'despedir a toda la plantilla'", asegura el comunicado, que tacha todas estas acusaciones de "falsedades". Además, González lamenta que no haya "transcurrido siquiera tiempo suficiente para juzgarnos", toda vez que su gestión se inició con el nuevo año.

González reconoce que, con fecha 8 de enero, se ejecutó un "despido disciplinario de una empleada por motivos justificados". Además, en relación a "Leo", el perro que sobrevivió al parricidio de Vallobín, que actualmente custodia la ONG Mundo Vivo, González sostiene que "no consta emitido ningún cambio de titularidad legal a favor de ninguna asociación ni ente similar, en modo alguno puede promocionarse ni justificarse actuación unilateral semejante, siendo obligación y responsabilidad única del Albergue de Oviedo, tanto su custodia, como la tramitación de su adopción, que insistimos y a diferencia de muchos otros entes, llevará a cabo gratuitamente y en legal forma para el adoptante, siempre que se nos permita llevar a cabo nuestras funciones, que hasta la fecha han sido interrumpidas y obstaculizadas de distintas formas, en este y otros casos".

González sostiene que no pretende ejecutar despidos masivos entre el personal, y tampoco frenar las adopciones, asegurando además que "estamos reparando tramitaciones incompletas de muchos de los acogimientos llevados a cabo meses antes de nuestra entrada, cuestión silenciada y encubierta". También afirma que no pretende acabar con el voluntariado, pero precisa que se debe llevar a cabo "de forma controlada y conforme las exigencias del Ayuntamiento de Oviedo, habiéndose comprobado irregularidades". Por último, asegura que aún no ha presentado ninguna denuncia, pero que en adelante ejercitará "todas las actuaciones legalmente pertinentes que sean necesarias para defender tanto a los animales del centro como a sus trabajadores, el honor y la dignidad de nuestra empresa, sus representantes, y colaboradores".

Comunicado íntegro de Juan Carlos González

Nos vemos obligados a remitir la presente comunicación a los efectos de aclarar el cúmulo de injurias y acusaciones falsas sufridas durante los últimos días, a través de los medios de comunicación y redes sociales, las cuales vienen vulnerando claramente el Derecho al honor tanto del “Centro Canino La Ería S.C.”, como de su representante, socios y trabajadores, exigiendo con esto cesen los ataques sufridos inmediatamente y permitan continuemos con nuestro trabajo, que no es otro que el -bienestar animal- siendo éste término para nosotros, algo más que un simple eslogan político, tan instrumentalizado por distintos partidos durante las últimas horas. Sufrimos el efecto acumulado de una plaga de acusaciones sin pruebas tales como que “somos una empresa de dudosas prácticas” –sin pruebas-, que “sacrificamos animales” –sin pruebas-, que pretendemos “terminar con el voluntariado” –sin pruebas, ó “despedir a toda la plantilla”, FALSEDADES éstas y otras muchas, de las cuales NO podemos defendernos, pues como bien conocen muchos de sus emisores necesitaríamos para ello de una prueba diabólica, tratándose de hechos que NO hemos realizado; No existe, como también se nos ha acusado públicamente, informe ninguno “preocupante” respecto de nuestra actuación en el Albergue de Oviedo, ni en ningún otro, recordar que nuestra gestión se inició contractualmente el pasado día 1 de enero de 2021, no habiendo transcurrido siquiera tiempo suficiente para juzgarnos, de tal forma toda irregularidad existente en su caso, sería previa a nuestra entrada, siendo los defectos detectados una vez hemos conseguido acceso a las instalaciones, motivos que refrendan la única medida disciplinaria adoptada hasta la fecha, defectos que procederemos a solventar inmediatamente con responsabilidad y esfuerzo, pero sobre todo con la ayuda de los actuales trabajadores y voluntarios, quedando a disposición tanto de los medios como de los Políticos que han hecho suyas durante estos días tan graves acusaciones sin fundamento, instándoles incluso para que se personen en el Albergue de Oviedo, puedan revisar las instalaciones y refrendar personalmente el arduo trabajo que actualmente estamos realizando, incluida la subsanación de cualquier infracción previa, en firme ejercicio de nuestro trabajo y amor por los animales.

Aclarar que, “Centro Canino La Ería S.C.” colabora desde hace más de 8 años con al menos 15 Ayuntamientos Asturianos, cuenta con sede en la localidad Llanisca de Porrúa donde se alberga una media de 150 perros, con capacidad hasta 400, siendo la única empresa de nuestra comunidad con -Centro de depósito de especies de ganado doméstico-, colaborando activamente con todos los Cuerpos y Fuerzas de seguridad y la ciudadanía en general, socorriendo a cualquier animal que lo necesite en servicio público. Hemos llevado a cabo más de 178 adopciones en el 2020, sin coste alguno para el ciudadano, asegurando las vacunas pertinentes, desparasitaciones, chip, pasaporte, e incluso educación canina, servicio éste último que solo aporta esta empresa, gratuitamente y sin coste alguno; Gestionamos el Albergue de Mieres, y ahora el de Oviedo, éste último conforme a la cesión aprobada por el Ayuntamiento de Oviedo, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento celebrada con fecha 17 de diciembre de 2020.

Es cierto que, con fecha 8 de enero de 2021 se ha llevado a cabo despido disciplinario de una empleada por motivos justificados, no se trata de una actuación llevada a cabo “a las bravas”, tal y como literalmente se nos ha acusado en los últimos días, medida sancionadora difícil de adoptar para una empresa entrante, pero claramente necesaria por el bien de los animales y el cumplimiento de la normativa legal existente para su amparo, llevada a cabo a nuestro pesar, y con la UNICA intención de asegurar el correcto devenir del albergue de Oviedo, en favor del resto de trabajadores. El Albergue de Oviedo, gestiona un Servicio Público de Custodia de Animales Domésticos, a raíz de la reciente e intencionada polémica surgida respecto del pequeño “Leo”, aclarar que no consta emitido ningún cambio de titularidad legal a favor de ninguna asociación ni ente similar, en modo alguno puede promocionarse ni justificarse actuación unilateral semejante, siendo obligación y responsabilidad única del Albergue de Oviedo, tanto su custodia, como la tramitación de su adopción, que insistimos y a diferencia de muchos otros entes, llevará a cabo gratuitamente y en legal forma para el adoptante, siempre que se nos permita llevar a cabo nuestras funciones, que hasta la fecha han sido interrumpidas y obstaculizadas de distintas formas, en este y otros casos.

Es ROTUNDAMENTE falso que exista intención ninguna de llevar a cabo despidos masivos de ningún tipo, así han sido informados todos los actuales trabajadores, quienes han mejorado en sus condiciones a raíz del reciente cambio de dirección y las medidas, también las disciplinarias, llevadas ya a cabo por esta empresa, en cumplimiento de sus derechos laborales.

Es ROTUNDAMENTE falso que se hayan frenado las adopciones, aún más, estamos reparando tramitaciones incompletas de muchos de los acogimientos llevados a cabo meses antes de nuestra entrada, cuestión silenciada y encubierta.

Es ROTUNDAMENTE falso que sea intención de esta empresa proceder a negar el acceso o colaboración de los voluntarios, si bien es nuestra responsabilidad cerciorarnos que dicha ayuda se lleve a cabo de forma controlada, y conforme las exigencias del Ayuntamiento de Oviedo, habiéndose comprobado irregularidades.

Es ROTUNDAMENTE falso que se haya llevado a cabo hasta la fecha de este escrito, ninguna denuncia penal por robo, o por ningún otro motivo, -como también se ha publicado- si bien advertimos que –una vez aclarado todo lo anterior- y para el caso de reiterarse cualquier injuria o acusación falsa, se ejercitarán de ahora en adelante todas las actuaciones legalmente pertinentes que sean necesarias para defender tanto a los animales del centro como a sus trabajadores, el honor y la dignidad de nuestra empresa, sus representantes, y colaboradores, esperando que el presente comunicado frene el cúmulo de injurias, calumnias y amenazas gratuitamente recibidas a lo largo de estos días.