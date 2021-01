El instituto de La Corredoria: el más masificado de Asturias y sin conserjes

“Dado el volumen de alumnado que tenemos –son 966 estudiantes para un instituto diseñado con capacidad para 600– y las particularidades de este curso, lo lógico y de sentido común sería tener cuatro conserjes”, señala el director. Pues ni cuatro ni tres ni dos... El centro no tiene a ninguna persona cualificada para controlar los accesos o encargarse del mantenimiento del edificio. “Teníamos tres conserjes, pero una de ellas se jubiló el pasado mes de octubre. Y de las otras dos, que son trabajadoras sexagenarias, una está de baja y la otra está disfrutando de unos días que le corresponden”, detalla Francisco de Asís Fernández, que lamenta la “desconsideración” de la Administración autonómica hacia la labor que están desempeñando profesores y equipos directivos.

“Estamos haciendo más horas de lo normal, porque nos gusta nuestro trabajo y porque queremos, o al menos lo intentamos día a día, ofrecer una educación de calidad. Y nos tienen sin conserjes. Así que el nivel de desgaste es muy alto”, protesta la dirección del instituto. Y eso a pesar de que llevan desde septiembre, es decir desde antes de que empezase el curso, avisando al Principado de la jubilación de una de sus conserjes. “Esto no depende de la consejería de Educación, sino de Administración Pública. Lo que nos dicen es que no hay bolsa de sustitutos. La pregunta que yo me hago es: ¿Y cómo puede ser que no abran bolsa de sustitutos?”, expresa Francisco de Asís Fernández.

Posibles movilizaciones

A su queja y reclamación se sumó ayer CC OO, que urge la apertura de una bolsa extraordinaria para cubrir las jubilaciones y bajas de conserjes en los centros educativos y “desbloquear” así la situación existente en el IES La Corredoria. “Otra salida que pueden tomar es llamar a gente del paro, que, por cierto, en Asturias hay más de 80.000”, destaca el secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente. El sindicato está dispuesto a iniciar movilizaciones en el centro si el problema no se subsana cuanto antes. “No se puede tener a un centro tan grande sin conserjes, ya que su labor en el ámbito educativo es esencial”, insiste Llorente.