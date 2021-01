Los vecinos de Loriana ya están hartos de esperar y le piden al Arzobispado de Oviedo que agilice los trámites para conseguir que se repare la techumbre de la iglesia de la localidad, que se vino abajo en el año 2016 para dejar el templo “prácticamente en ruinas” y con peligro de venirse abajo “definitivamente” si no se actúa con celeridad. “Hemos entrado en el año del Xacobeo –que también se extenderá durante 2022 a consecuencia de la pandemia– y Loriana es un lugar de paso de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Han limpiado por fuera para que no se vea lo que pasa, pero la iglesia está cayendo”, denuncia Fidel Fernández, presidente de la asociación vecinal El Charcón de Lubrió.

Los expertos estiman que el proyecto de reparación integral de la iglesia de Santa María de Loriana –que data del siglo XII– ronda los 120.000 euros, una cantidad prácticamente inalcanzable para los vecinos. “Cuando fuimos a hablar con el Arzobispado por primera vez nos dijeron que sólo podía asumir un veinte por ciento de esos 120.000 euros, pero por el momento ni siquiera han puesto eso”, señala Fernández. “También pagamos 11.000 euros para el proyecto, un dinero que se sacó de la cuenta de la parroquia, de las donaciones de particulares y del trabajo de los vecinos. Nos dijeron que tenían un arquitecto para hacerlo y que nos iba a salir más barato, pero todo sigue parado porque no podemos pagar todo ese dinero”, añade.

Los vecinos aseguran que el proyecto de reparación de la iglesia recibió en su día una subvención de más de 8.000 euros por parte de la consejería de Cultura del Principado, pero ese dinero no está en la cuenta de la parroquia. “En una reunión que mantuvimos en el Arzobispado nos dicen que el dinero está en otra cuenta asociada a la iglesia, una cuenta de la que nosotros no teníamos ni idea que existía. El caso es que ese dinero no se ha usado para hacer una obra que se necesita con urgencia”, sostiene el representante vecinal. “Sin embargo se vendió una finca asociada a la parroquia y las cuentas se hicieron al revés: el Arzobispado se quedó con el ochenta por ciento de la venta y la parroquia con el veinte”, añade Fidel Fernández.

La causa de Loriana cuenta con el apoyo de la nueva Federación de Plataformas y Asociaciones de Asturias (Fepasa), cuyos representantes van a reunirse esta semana con los vecinos de la localidad para apoyar su reivindicación. “Estamos tratando de potenciar el Camino de Santiago en Oviedo y tenemos la iglesia destrozada. No puede ser”, dice Rubén Fernández, uno de los portavoces de Fepasa.