“Paco”, el modisto exprés de Ciudad Naranco que vino de Senegal

“Aprendí a arreglar y hacer ropa a los 13 años con un profesor. Estuve cinco años aprendiendo y al final yo también daba clases”, explica “Paco”, que aclara que le llaman así tanto en España como en África porque, al parecer, a los llamados “Papa” en Senegal también se les conoce como “Paco”.

Abrió su negocio hace seis años en Ciudad Naranco y está contento: “Me da para vivir y hago lo que me gusta”. La pandemia ha mermado y cambiado ligeramente su negocio. Ahora hace más arreglos que antes, cuando le llevaban prendas nuevas para estrechar o ensanchar, e incluso modificar, mientras que ahora se lleva más el remiendo.

Lo que más le costó al llegar a España fue aprender castellano. Su idioma nativo es el wólof, que en nada se parece al español, por lo que asistió a clases de manera voluntaria en un colegio para mejorar su nivel de comunicación. Eso sí, mantiene un contacto regular con su familia y amigos de Senegal que ahora es forzadamente telefónico por la pandemia, pero que suele ser presencial con viajes anuales de un mes de duración a Dakar.

“Paco” ha logrado hacerse con una clientela fija a lo largo de los años, aunque siguen siendo muchos los que se sorprenden viendo el cartel de “modisto” en plena calle Tito Bustillo. “Les llaman la atención dos cosas; que sea un hombre y que sea de raza negra, pero me siento muy respetado”, explica mientras llega otra clienta: “Pon ahí que cose de maravilla y es muy honrado. Yo le he traído un montón de ropa para arreglar y hasta muebles para tapizar. Y mi prima también. No se te olvide ponerlo