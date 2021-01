La toma de posesión de Alfonso Pereira como concejal de Ciudadanos (Cs), en sustitución de Yolanda Vidal, tendrá que esperar al Pleno ordinario de febrero. El retraso en la documentación que debe aportar la Junta Electoral impidió que el trámite se completara en la sesión de ayer. En consecuencia, el voto de calidad del Alcalde resultó decisivo para mantener la mayoría del PP y Cs.

En todo caso, el Pleno tampoco tuvo contenido más allá del debate sobre las mociones de urgencia, todas ellas rechazadas, y el turno de preguntas para el control de la labor del gobierno. El ejecutivo que comparten el PP y Cs no incluyó en el orden del día ninguna propuesta de resolución de calado y también resultó llamativo que el PSOE, principal grupo de la oposición, no presentara ni una sola moción y que también se abstuviera de hacer pregunta alguna en el turno correspondiente. Los concejales que no tienen dedicación exclusiva cobran 400 euros por la asistencia a cada sesión plenaria.

Las mociones cuya urgencia resultó rechazada hacían referencia a la prórroga presupuestaria, la posibilidad de que se abra la Fábrica de Gas para que los ciudadanos puedan disfrutar de visitas guiadas, la situación del albergue de animales y una petición para que se retome el proyecto del bulevar de Santullano para no perder los fondos concedidos por la UE.