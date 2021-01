Vicente Álvarez Rivero: “El Camino Primitivo es, sin duda alguna, el más espectacular de todos”

–¿De dónde viene su pasión por el Camino?

–Siempre fui montañero. Como consecuencia de una lesión en la rodilla que sufrió mi mujer, un traumatólogo le recomendó caminar en llano, y pensamos en hacer el Camino. Nos plantamos en Roncesvalles y, nada más llegar, ya nos dimos cuenta que aquello era distinto, que era otra historia. Eso fue en 2002, y en dos años hicimos el Camino Francés. A partir de ahí, nos dimos cuenta de que el Camino empieza, realmente, en la puerta de tu casa. Así lo hicimos nosotros en 2004, que era año santo, saliendo desde una casa que tenemos en Coro. Al año siguiente hicimos el Camino del Salvador, luego el aragonés... esto es un vicio.

–¿Estaba muy mal el Camino en aquellos años?

–Estaba mal, y en algunos sitios fatal, porque no se limpiaban los caminos. Me acuerdo que para subir la Campa, si no subías por Valdediós y lo hacías por Arbazal, era prácticamente intransitable.

–¿Cómo empezó a hacer guías del Camino?

–Cuando me puse a hacer el Camino Primitivo me encontré con que había muy poca información. Así que cuando lo hicimos, todos los días iba recogiendo los datos, al final de cada etapa, e hice una guía de andar por casa. Se la dejé a un amigo y él se la pasó a Salvador Fuente Calleja, el editor de Lorva, que quiso publicarla. Y así lo hicimos.

–¿Es muy diferente aquella guía de 2010 de ésta?

–Aquella guía contenía mapas, y ahora metemos códigos QR para seguir la etapa por wikiloc. También se hacía descripción de los hoteles, pero en esta ya no porque el peregrino tiene muchísima información en internet. A cambio, esta guía no se limita solo al Camino Primitivo, sino que se abre a todos los caminos jacobeos que pasan por Asturias, incluido el del Salvador, entre Oviedo y León.

–Para usted, ¿cuál es el más espectacular de los Caminos de Santiago?

–El más espectacular de todos es el Camino Primitivo, sin duda alguna. Es una ruta guapísima. Y por tramos, yo soy un defensor absoluto de la Ruta de los Hospitales, entre Borres y Pola de Allande. No hay otra etapa igual.

–¿Piensa hacer de nuevo el Camino también en este año Xacobeo?

–Sin duda, porque además hice una promesa. La guía se la dedico a un amigo que falleció justo una semana antes de que entrara a imprenta. Teníamos pensado hacer el Camino el año pasado: íbamos a ir él, un hijo suyo que es guarda forestal y yo. Esa promesa sigue en pie, y el hijo y yo tenemos previsto hacer el Camino de Santiago a partir del mes de abril, en memoria de su padre.