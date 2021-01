"Después de más de un año y medio en el poder, el PP y Ciudadanos han sido incapaces de echar a andar los distritos, los consejos sectoriales y el resto de los órganos de participación que el Ayuntamiento ha de tener para que el movimiento vecinal y social pueda hacer llegar sus demandas y propuestas". Esta es la denuncia que ha hecho esta mañana el concejal socialista Diego Valiño, para quien lo que hace el gobierno local supone "un secuestro en toda regla de la participación de ciudadana. Las derechas no quieren espacios abiertos de debate en los que puedan expresarse las enormes carencias de su gestión. Su política consiste en hacerse fotos y convocar reuniones a puerta cerrada con los vecinos sin informales de qué se va a hablar. Es más. el edil afirma que "son el ecuador del mandato en el horizonte, aún no se ha celebrado ni una sola reunión de los distritos, pese a tener a contar con un concejal específico, Luis Pacho. Tampoco hay visos del arranque de los consejos sectoriales (Igualdad, Medio Ambiente, Cooperación al Desarrollo, etc) que deberían ser dar voz a las necesidades de los distintos sectores sociales en campos específicos. La organización del 8M y el 25N, las ayudas de cooperación, la convocatoria de becas, por ejemplo, son asuntos que deberían discutirse con los colectivos afectados".

“Las reuniones a puerta cerrada no pueden sustituir el papel de los distritos y los consejos. La ley contempla que el Ayuntamiento dé voz al movimiento social. El PP y Ciudadanos ponen todo su empeño en seguir silenciando cualquier voz discordante”, añadió Valiño. Para el edil socialista, "el Alcalde debería haber puesto en marcha el Consejo Social con el fin de que todos los agentes que contempla el reglamento pusieran sus reivindicaciones encima de la mesa, y más en este escenario de crisis económica y social derivada por la pandemia". A su juicio, "esta actitud no representa ninguna novedad en la política general de “mordaza y autoritarismo de la que el equipo de gobierno hace gala a diario con los grupos de la oposición en los plenos y comisiones. El movimiento vecinal es una víctima más de su falta de talante democrático”.

El Grupo Municipal Socialista considera que los anuncios de la concejalía de Participación de la simplificación de trámites para que las asociaciones del municipio se inscriban en el Registro de Entidades de Oviedo son “solo unas migajas porque la verdadera participación se da cuando se deja a hablar y debatir a todo el mundo en un espacio público”.