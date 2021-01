Izquierda Unida quiere paralizar los planes municipales en la Fábrica de Gas y reclama al Principado que tome cartas en el asunto. Con ese objetivo, la diputada regional Ángela Vallina, la portavoz de IU en Oviedo, Cristina Pontón y la historiadora Flor Tejo en representación de la plataforma en defensa de la fábrica, presentaron esta mañana una proposición no de ley para que se declare Bien de Interés Cultural (BIC) la Fábrica de Gas de Oviedo con el objetivo de frenar los trabajos de descontaminación, impedir la demolición de cualquier elemento y que se impulse la creación de un consorcio público que adquiera todo el recinto y diseñe un plan de usos.

Vallina, Pontón y Tejo insistieron en la necesidad de buscar herramientas que impidan que el conjunto fabril "desaparezca", como ya sucedió con otros elementos importantes para el patrimonio de la capital asturiana, como, citaron, el chalet de Concha eres o más la antigua estación del Vasco.

Ángela Vallina reclamó la intervención del principado de Asturias dada la importancia del conjunto fabril: “El Consejo de Gobierno debe intervenir y ser un elemento para el diálogo y el consenso, para llegar a un entendimiento en la defensa de un patrimonio industrial muy importante. Creo que la época de destruir patrimonio en este país ya ha pasado y ahora el camino es su mantenimiento y protección”. La propuesta de IU es, juicio de la portavoz de la formación, perfectamente asumible por todos los grupos: ”Hemos presentado esta PNL que nos gustaría que tanto la derecha como la izquierda la aprobase”. Según Vallina la declaración de BIC no supone problemas y lo único que impediría sería "la especulación".

Según Vallina, "no es muy comprensible que el Gobierno municipal de Oviedo quiera pedir la declaración la ciudad como patrimonio de la humanidad y al mismo tiempo vaya destruyendo su patrimonio". Por su parte, la portavoz de IU Oviedo, Cristina Pontón, recordó que la situación de la fábrica de gas es un problema que viene heredado. “Hay que hacer autocrítica: hubo intención por parte del tripartito para comprarlo pero finalmente no se hizo. Creíamos que íbamos a tener un margen de ocho años pero no fue así. Ahora el objetivo es buscar alternativas, o el BIC sin hacerse con la propiedad o la adquisición, algo que no interfiere en la declaración".

Por úlimo, Flor Tejo ha enfatizado en la importancia de la fábrica de gas como “un testigo del pasado” que es la memoria del patrimonio industrial del siglo XIX y "la única de estas características que existe en España", al margen de us ubicación singular, "contraste entre el mundo medieval y la modernidad".

El texto de la proposición no de ley va más allá de la simple declaración de BIC. También reclama al Consejo de Gombierno que impulse "la creación de un consorcio público que se encargue de la adquisición de la propiedad del conjunto de la Fábrica de Gas, del diseño de un plan de usos compatible con su protección integral y de la gestión de ese espacio". En última instancia, y como tercer punto de la proposición, IU también reclama que se paralice la autorización que se está gestionando ahora para que EDP comience la descontaminación del suelo, una exigencia pendiente ya desde hace años que finalizó la actividad industrial.