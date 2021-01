Los representantes de la asociación Oviedo Reconquista consideran que el carril exclusivo para el autobús en la calle Conde de Toreno está de más y que sólo provoca problemas a los conductores y a los vecinos que residen en la zona. El presidente del colectivo, Juan García, ya ha planteado esta posibilidad en el Ayuntamiento, que no se muestra reacio a revocar una decisión tomada en el año 2017 por el anterior gobierno municipal que formaban PSOE, IU y Somos.

Los vecinos sostienen que al menos habría que retirar el tramo inicial del carril, el que discurre desde la parte baja de la calle –entronque con Uría– y el cruce hacia Marqués de Pidal. “En esa zona hay edificios con viviendas y los vecinos ni siquiera pueden pararse un momento a dejar o a recoger a una persona mayor o a posar unas maletas. Si alguien se pone enfermo, en teoría, no se le podría recoger para subirlo a un vehículo particular porque ese carril esta inutilizado”, explica Juan García. El carril bus de Conde de Toreno llega además hasta el cruce con la calle Asturias. “A partir de Menéndez Pidal ya no hace tanta falta quitarlo porque no hay viviendas, pero aún así pensamos que no aporta mucho y que no es para nada necesario”, señala el presidente de la asociación vecinal Oviedo Reconquista.

La decisión

El anterior gobierno local tomó la decisión de instalar un carril exclusivo para el bus en la calle Conde de Toreno “para evitar aparcamientos indebidos y atascos en la parte derecha de la vía”, donde además hay una parada de autobuses urbanos. La medida, tomada en el año 2017, respondía además a una reclamación de los conductores de TUA (Transportes Unidos de Asturias), “cansados de soportar colapsos, retrasos y el enfado de los usuarios”.

El presidente de los vecinos de la asociación Oviedo Reconquista considera que la medida no fue acertada en su momento y que el Ayuntamiento debería volver a dejar libre el carril para el uso de todos los conductores.