Albelo: “’Los pescadores de perlas’ es un título maravilloso en una ciudad que me enamora”

“Los pescadores de perlas”

La temporada de Oviedo es muy querida en el mundo de la lírica y con lo que han demostrado este año, aún más. “Los pescadores de perlas” significa eso, las perlas, seguir la ilusión y pensar que esto es una cosa maravillosa. Es un título estupendo en una ciudad que me enamora cada vez que vengo. Como tenor es un reto. El área “Je crois entendre encore” del primer acto es la piedra angular de tenores como Alfredo Kraus o Juan Diego Flórez, yo haré lo que se pueda. Esta ópera tiene la desenvoltura romántica francesa que la hace especialmente atractiva a la par que complicada. El montaje de Yoshi Oïda (director de escena) tiene una belleza particular porque es muy poético en formas y maneras, de una sencillez que va a atrapar al espectador. Oïda, a sus 88 años, es la demostración de que la edad es solo un impedimento mental”.

“Apdp... en busca de la paz”, el vinilo del confinamiento

“Durante el confinamiento en vez de patalear decidí hacer un disco con amigos. Como no tengo estudio en casa lo grabamos todo con teléfono móvil, luego se mezcló el un estudio y lo editamos en vinilo. Me encanta lo de ponerme una copa de lo que sea, limpiar, sacar el vinilo y ponerlo en el tocadiscos, suena distinto. En estos tiempos que vivimos tan rápido quise hacerlo en vinilo por esa ceremonia. No hay casi nada de ópera, hasta compuse una canción “Linaje de pagos”, que es una bodega muy querida de mi tierra en la que todos los años hacemos un concierto. Ponemos un piano entre los toneles, lo iluminamos y la mezcla de vino y música es una experiencia maravillosa”

–También lo sería con sidra en un llagar.

–Me acaba de dar una gran idea. Sería muy interesante. Ya estoy esperando la invitación de algún llagar asturiano para hacer un concierto. A mi, que me gusta una espicha más que a un tonto un caramelo; y el pote. Todo el mundo habla de la fabada pero yo soy un enamorado del pote asturiano en cualquiera de sus versiones”.

El futuro y el equilibrio

“Lo que deseo para el futuro es encontrar el equilibrio de ser un buen padre. He tenido la fortuna de alcanzar mis sueños en lo profesional, aunque nunca pensé que tuviera ni el talento ni las cualidades para llegar a ello. Todavía soy feliz con lo que hago pero veo que cada vez los niños (6 y 2 años) necesitan más tiempo de papá. Esa es mi prioridad ahora. Tengo contratos hasta 2026 y estoy en plena forma pero esta carrera requiere unos sacrificios familiares que ahora tengo que analizar desde un punto de vista diferente y tal vez bajar un poco el ritmo”.