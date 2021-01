Tras criticar con dureza el plan del gobierno municipal para el recinto, el concejal de Somos Ignacio Fernández del Páramo ha propuesto esta mañana aprovechar los terrenos de la Fábrica de Armas de La Vega para hacer el recinto ferial de la ciudad. La iniciativa parte de la premisa de que el Ayuntamiento tiene la capacidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la compra o la cesión, a cambio de un canon razonable de los terrenos.

Somos propone empezar por una catalogación integral del conjunto industrial, para preservar el patrimonio y protegerlo de los intereses especulativos. A partir de ahí propone el recinto ferial propiamente dicho, restaurando las naves y habilitándolas para diversos usos. En opinión de Del Páramo, en este espacio “se podrían realizar muestras, ferias, eventos como el Cometcom, y también encuentros del sector biosanitario, la ingeniería y el mundo empresarial”. Además, incluye zonas verdes y alamedas, "que estarían abiertas al público y con una política de movilidad sostenible, para convertirse en un pequeño bosque urbano que uniría barrios y serviría de zona de esparcimiento para toda la ciudad". En la zona Este del recinto, junto al Parque de Angel Cañedo, se habilitaría una explanada para conciertos, espectáculos, deportes y eventos multitudinarios al aire libre, añade Del Páramo.

“Con esta propuesta conseguimos todos los objetivos: conservamos el patrimonio, solucionamos el problema de no contar con recinto ferial en Oviedo y unimos barrios y mejoramos su acceso a espacios de esparcimiento” señala Del Páramo. Somos llevará a cabo durante este mes encuentros con la sociedad civil, sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos de urbanismo y conservación para explicarles la propuesta y aunar voluntades. “Si no nos movemos La Vega va a ser pasto del ladrillo y la especulación, no podemos perder esta oportunidad”, concluye el concejal.