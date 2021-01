Las nuevas restricciones, el golpe definitivo para los bares

Ayer, a eso de las dos y media de la tarde, sólo tenía dos mesas para comer. “No puedo abrir al público si solo podemos atender en la terraza porque no me compensa, se generan más gastos que ingresos. Pago un alquiler muy alto y me voy a ver obligado a mendigarle al casero después de tantos años aquí. Si no llegamos a un acuerdo para suspender los pagos o para rebajar la cantidad, me voy a ver obligado a echar la persiana y a no volver a levantarla nunca”, asegura, visiblemente afectado.

Este hostelero ovetense aguantó como pudo el primer confinamiento y fue sorteando a duras penas el resto de trabas con las que ha tenido que lidiar el gremio desde que apareció el coronavirus, pero las nuevas medidas pueden ser la puntilla. Ya no aguanta más.

La situación de Oviedo Datos a 19/01/2021 IA Incidencia acumulada Días superando el valor máximo Tendencia del dato El concejo está cerrado Cierra próximamente ! Está cerca de cumplir las condiciones para el cierre Parámetros incumplidos Concejo IA gen. a 14 días Máx.: 325 IA +65 años a 14 días Máx.: 195 Traz. 3 días en alerta extrema IA gen. Sit. Oviedo Del 21/01 al 03/02 * al 03/02 * Últimos 3 días 19/01/2021 Nuevos casos: 0 334,1 265,6 58,9 18/01/2021 Nuevos casos: 19 354,1 267,6 60,1 17/01/2021 Nuevos casos: 77 361,9 277,6 61,9 * las fechas son susceptibles de prórroga Fuente de los datos: Observatorio de Salud en Asturias

“Teníamos unos ahorros de todos estos años de trabajo, pero se han ido acabando a lo largo de este año desastroso. Estoy casado y tengo un hijo de 2 años, me he pasado la vida en esta sidrería y ahora tengo dificultades hasta para servir un plato de comida en casa. Si las cosas siguen así no descarto tener que acudir a Cáritas”, dice emocionado. “Tenía dos camareros y dos personas en la cocina para atender un local con veinte mesas en su interior. Ahora todos están al ERTE y yo empezaré a cobrar solo lo que me den de autónomos. Esto es un desastre. Y lo peor es que hay muchos compañeros como yo”, dice.

Y vaya si los hay. Uno de ellos es Iván García, que se ha visto obligado a cerrar para siempre su negocio de Trubia, todo un clásico en la localidad. “Hablamos con el propietario del local para que nos rebajase el alquiler y no hubo manera, así que tuvimos que tomar la decisión de dejarlo. Teníamos una de las mejores terrazas de Trubia, pero aún así no nos da para continuar”, explica. Según García, las medidas del Gobierno regional van a acabar definitivamente con el sector. “Y lo peor es que pueden venir tiempos aún peores”, añade.

Otro de los que lo está pasando mal es Secundino González, que tiene un bar sin terraza en Teatinos. “Pues yo estoy obligado a cerrar. No me queda otro remedio”, explica. “No sé cómo vamos a salir de esta. Dentro de un mes la cola del paro va a dar la vuelta a toda la ciudad”.