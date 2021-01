Ni el PP ni Vox “han estado a la altura” de las circunstancias tan especiales a las que la pandemia está obligando a enfrentarse. Las críticas a las derechas, y más en concreto al equipo de gobierno municipal “por eludir sus responsabilidades” ante la crisis, centraron buena parte del análisis del secretario general de los socialistas ovetenses, Iván Piñuela, en la asamblea de la agrupación municipal (AMSO) celebrada ayer de forma telemática.

Piñuela, a quien secundaría en una línea muy similar el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exalcalde, Wenceslao López, criticó la “dejación de funciones de Canteli”: “No puedes llegar al último día del año sin saber si vas a prorrogar o vas a tener nuevos presupuestos, se tomaron medidas a nivel nacional para permitir a los ayuntamientos poder utilizar los fondos para la reconstrucción y creo que no los están aprovechando. Es tiempo perdido y resulta ofensivo escuchar al Alcalde como si no fuera un representante institucional, porque en su mano está también tomar medidas, no escudarse siempre en la acción de otras administraciones”.

Piñuela y López, que censuraron también las “incontinencias verbales de un alcalde que va por libre, incitando a ganar económicamente, cuando habla de reunirse en Navidades, lo que luego se pierde humanamente, en víctimas”, fueron los ponentes principales de una asamblea ordinaria que por primera vez se celebraba de forma telemática. La sede de la AMSO, la Casa del Pueblo de la calle Jovellanos, lleva de hecho cerrada desde marzo, salvo aperturas esporádicas durante el verano.

En su repaso a la actividad política, los socialistas valoraron muy positivamente los Presupuestos Generales del Estado, la acción legislativa de la coalición gobernante nacional (reforma de la ley de Educación, mínimo vital, bono social eléctrico, regulación de la eutanasia) y también el impulso a proyectos estratégicos de Oviedo como la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos. Del presidente Barbón celebraron su “gestión cercana” y las inversiones en Educación, Cultura y Sanidad para Oviedo.