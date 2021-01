Oviedo busca fondos de la UE para el despegue de la milla de la bata blanca

Los límites que la UE pone a las ayudas empresariales condicionarán, no obstante las expectativas en este ámbito, aunque tanto lo relacionado con salud, investigación y nuevas tecnologías abre la puerta a que el Ayuntamiento pueda plantear proyectos con los que aumentar su suelo empresarial en la zona ofreciendo a las nuevas firmas que quieran instalarse junto al HUCA un ecosistema tecnológicamente avanzado.

Sin tantos problemas por los límites que Europa fija para las ayudas al sector privado, el Ayuntamiento también tiene bien desarrollado y listo para presentar a una hipotética convocatoria de ayudas el proyecto para desplegar en Oviedo una “red de movilidad sostenible”. Largamente analizado por distintas áreas, se trata, en este caso, del desarrollo de toda una trama de carriles-bici. Pero, matiza el concejal, el planteamiento es adaptar estas nuevas vías a todo tipo de vehículo sostenible, es decir, también transportes eléctricos monoplaza como los nuevos patinetes.

La red de movilidad sostenible ayudaría a definir y tejer los distintos distritos a través de los ejes de peatonalización blanda que se han ido definiendo en los últimos años y que se han empezado a poner en marcha, de forma parcial, durante los cierres parciales que se ordenaron durante los primeros meses de desconfinamiento.

El tercer proyecto alineado con las exigencias de la Unión Europea para sus fondos Next Generation, que en Asturias podrían llegar hasta los 196 millones de euros según las primeras estimaciones hechas públicas a finales del año pasado, tienen que ver con la generación de energía eléctrica desde un modelo “disruptivo”, precisa Javier Cuesta.

Se trata de ensayar nuevos modelos de eficiencia energética utilizando fuentes verdes, renovables y aplicándolas a aquellas zonas de la ciudad donde el parque de viviendas está más envejecido y resulta más difícil aplicar medidas encaminadas a mejorar la sostenibilidad.

En concreto, el plan propone la puesta en marcha de una especie de central de producción de energía y un modelo de distribución a edificios públicos y a comunidades de vecinos. Este proyecto está pensado para la zona de Rubín y Ventanielles. “Se trata de buscar un modelo sostenible de aprovechamiento mixto, forestal y fotovoltaico, por ejemplo”, relata Javier Cuesta, “de forma que sirva para cumplir las necesidades de un edificio público altamente consumidor de energía, como puede ser el cuartel de Seguridad Ciudadana, y a partir de ahí las comunidades de vecinos puedan engancharse”.

Hasta ahí, las propuestas que Oviedo tiene más elaboradas de cara a una posible convocatoria de ayudas europeas vinculadas a los nuevos fondos Next Generation. El edil de Economía es, no obstante, muy prudente respecto a las posibilidades de que Oviedo pueda plantear a corto plazo estos planes.

“Son las comunidades autónomas las que tienen la capacidad exclusiva de determinar cómo se aplican”, aclara: “No tiene por qué haber una distribución de ayudas a nivel local y por ahora nadie se ha puesto en contacto con nosotros para que hagamos propuestas ni para trasladarnos los criterios”.

Efectivamente, el Principado ha puesto en marcha dos organismos para gestionar estos fondos, pero de momento no ha trascendido las directrices que regirán su funcionamiento. Uno es la “Oficina de Proyectos Europeos del Principado”, dirigida por Raquel García. El otro, el “comité asesor del Principado para la gestión de los fondos europeos”, donde los ayuntamientos asturianos sí están representados a través de la Federación Asturiana de Concejos (FAC). No obstante, no consta que este último organismo se haya reunido aún para trasmitir información a sus socios.

El dinero europeo, una oportunidad para la transformación urbana en el oeste de la ciudad

Si el Ayuntamiento de Oviedo no tiene capacidad de decisión sobre los fondos europeos, aunque sí ganas para que sirvan de palanca a determinados proyectos estratégicos, el Principado sí tiene una oportunidad de oro con las nuevas ayudas comunitarias en su ámbito competencial dentro de la ciudad. Distintos urbanistas consultados coinciden en señalar que la transformación urbana en el área oeste, el entorno del viejo hospital, donde es el Principado la administración mayoritaria para gestionar esos suelos, es casi irrealizable si no se obtiene una financiación extraordinaria. Aunque los fondos de la UE destinados a la reconstrucción no están del todo alineados con un proyecto meramente urbanístico y de construcción de viviendas, gran parte del Plan del Cristo incluye la generación de una gran zona verde, una suerte de “Central Park” universitario en el que se puedan integrar investigadores y estudiantes, que sí cumple con las líneas maestras de las ayudas a la reconstrucción.